В Украине раскрыли коррупцию на 1,2 млрд грн: в каких сферах украли больше всего
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Украинские правоохранители провели масштабную спецоперацию "Бюджет", в рамках которой были раскрыты схемы хищения, растраты и незаконного использования бюджетных средств на сумму свыше 1,2 млрд грн, причем наибольший ущерб был нанесен инфраструктурной и топливно-энергетической отраслям. По факту раскрытых махинаций возбуждено 129 уголовных дел и объявлено подозрение 259 лицам.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, в настоящее время продолжается работа по установлению движения средств и аресту активов фигурантов для последующего возмещения убытков.
Где выявлено наибольшие потери
Анализ материалов расследований свидетельствует, что наиболее масштабные злоупотребления имеют место в стратегических секторах экономики и инфраструктуры:
- топливно-энергетический комплекс – более 373 млн грн убытков;
- сфера развития инфраструктуры – более 254 млн грн;
- управление государственными и коммунальными предприятиями – почти 127 млн грн;
- здравоохранение – более 71 млн грн;
- земельная сфера – более 52 млн грн;
- образование – более 48 млн грн.
Кто попал под подозрение
Круг лиц, вовлеченных в преступные схемы, охватывает как должностных лиц различного уровня, так и представителей коммерческих структур. В частности, в него вошли:
- 86 должностных лиц государственных и коммунальных предприятий – из них 54 руководителя и 32 других должностных лица;
- 54 представителя частных предприятий;
- 52 служащих органов местного самоуправления (в частности, главы общин, их заместители и депутаты местных советов);
- 22 должностных лица органов государственной власти;
- 10 сотрудников правоохранительных органов;
- 35 других граждан.
"Мы устанавливаем роль каждого участника схем, движение средств, активы, которые могут быть арестованы для возмещения нанесенного государству ущерба. Впереди новые разоблачения и подозрения. Каждая гривна, украденная из бюджета, должна получить два ответа: возврат государству и приговор для виновных", – заверил Кравченко.
В настоящее время досудебные расследования продолжаются в усиленном режиме. Обнародованные данные являются промежуточными, правоохранители готовят новые подозрения фигурантам.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что представителей "Харьковзеленбуд" уличили в махинациях с закупками деревьев – коммунальное предприятие потратило на сосны "Пинеа" 3,8 млн грн, что, по оценкам, в 3–3,5 раза превышает их рыночную стоимость. Такую высокую цену коммунальщики объяснили тем, что деревья происходят из Германии. В то же время эта закупка привлекла внимание прокуратуры, которая возбудила соответствующее уголовное дело.
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