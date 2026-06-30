В Украине раскрыли коррупцию на 1,2 млрд грн: в каких сферах украли больше всего

Украинские правоохранители провели масштабную спецоперацию "Бюджет", в рамках которой были раскрыты схемы хищения, растраты и незаконного использования бюджетных средств на сумму свыше 1,2 млрд грн, причем наибольший ущерб был нанесен инфраструктурной и топливно-энергетической отраслям. По факту раскрытых махинаций возбуждено 129 уголовных дел и объявлено подозрение 259 лицам.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, в настоящее время продолжается работа по установлению движения средств и аресту активов фигурантов для последующего возмещения убытков.

Где выявлено наибольшие потери

Анализ материалов расследований свидетельствует, что наиболее масштабные злоупотребления имеют место в стратегических секторах экономики и инфраструктуры:

топливно-энергетический комплекс – более 373 млн грн убытков;

убытков; сфера развития инфраструктуры – более 254 млн грн ;

; управление государственными и коммунальными предприятиями – почти 127 млн грн ;

почти ; здравоохранение – более 71 млн грн ;

; земельная сфера – более 52 млн грн ;

; образование – более 48 млн грн.

Кто попал под подозрение

Круг лиц, вовлеченных в преступные схемы, охватывает как должностных лиц различного уровня, так и представителей коммерческих структур. В частности, в него вошли:

86 должностных лиц государственных и коммунальных предприятий – из них 54 руководителя и 32 других должностных лица;

– из них 54 руководителя и 32 других должностных лица; 54 представителя частных предприятий ;

; 52 служащих органов местного самоуправления (в частности, главы общин, их заместители и депутаты местных советов);

(в частности, главы общин, их заместители и депутаты местных советов); 22 должностных лица органов государственной власти ;

; 10 сотрудников правоохранительных органов ;

; 35 других граждан.

"Мы устанавливаем роль каждого участника схем, движение средств, активы, которые могут быть арестованы для возмещения нанесенного государству ущерба. Впереди новые разоблачения и подозрения. Каждая гривна, украденная из бюджета, должна получить два ответа: возврат государству и приговор для виновных", – заверил Кравченко.

В настоящее время досудебные расследования продолжаются в усиленном режиме. Обнародованные данные являются промежуточными, правоохранители готовят новые подозрения фигурантам.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что представителей "Харьковзеленбуд" уличили в махинациях с закупками деревьев – коммунальное предприятие потратило на сосны "Пинеа" 3,8 млн грн, что, по оценкам, в 3–3,5 раза превышает их рыночную стоимость. Такую высокую цену коммунальщики объяснили тем, что деревья происходят из Германии. В то же время эта закупка привлекла внимание прокуратуры, которая возбудила соответствующее уголовное дело.

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