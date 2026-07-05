На побережье Одесской области вынесло 13 мертвых дельфинов: в чём причина. Фото

В Одесской области в ходе очередного мониторинга побережья национального природного парка "Тузловские лиманы" за последние несколько дней обнаружили тела ещё 13 погибших азовских уток. Обследование проводили сотрудники парка совместно с пограничниками.

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О новых случаях сообщила пресс-служба Национального парка на своей странице в Facebook. В парке подчеркнули, что погибшие животные стали очередными жертвами войны России против Украины. Всего лишь за последние 43 дня на территории национального парка официально зафиксировали 67 мертвых дельфинов, которых море вынесло на берег.

"Море продолжает выбрасывать на берег убитых дельфинов. Во время очередного мониторинга побережья национального природного парка "Тузловские лиманы", который проводят сотрудники парка совместно с пограничниками, только за последние несколько дней были обнаружены тела еще тринадцати азовских дельфинов", – говорится в сообщении.

Масштабы потерь

В национальном парке отметили, что официальная статистика не отражает полную картину. По оценкам специалистов, только за последние месяцы общее количество погибших дельфинов достигает нескольких тысяч. Их тела находят не только на украинском побережье – волны также массово выносят мертвых морских млекопитающих на берега Болгарии и Румынии.

По словам представителей парка, значительная часть погибших животных так и остается на морском дне или исчезает еще до того, как их успевают задокументировать. Именно поэтому реальные масштабы потерь могут быть значительно больше официально подтвержденных.

Почему сложно подсчитать

В парке объяснили, что фиксация погибших азовских дельфинов превратилась в постоянную гонку со временем. Если тело дельфина не удается задокументировать сразу, оно может снова оказаться в море из-за прилива или быть утащено шакалами далеко от побережья, в густые заросли на барханах.

Из-за этого официальные цифры отражают лишь минимально подтвержденное количество погибших животных. В парке отмечают, что многие случаи так и остаются незафиксированными.

Массовая гибель дельфинов, отмечают специалисты, является одним из проявлений экологических последствий полномасштабной войны. В сообщении говорится, что война "ежедневно уничтожает всё на своём пути: уносит жизни людей, разрушает культурное наследие и безжалостно уничтожает уникальную природу и биоразнообразие Чёрного моря".

Материалы для суда

Отдельно в национальном парке поблагодарили пограничников, которые помогают вести мониторинг побережья и собирать материалы.

"Выражаем искреннюю благодарность начальнику Приморского отделения пограничной службы 26-го пограничного отряда Илье Чудо за всестороннюю помощь и содействие в сборе чрезвычайно ценных материалов. Эти данные имеют исключительное значение как для научных исследований, так и для документирования экологических преступлений, которые станут доказательствами в ходе предстоящего международного судебного разбирательства", – отметили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в марте возле Татарбунара в Одесской области впервые заметили стаю дельфинов-афалин. Млекопитающих зафиксировали во время обследования побережья Черного моря. Тогда стая из пяти особей охотилась на рыбу, держась на расстоянии друг от друга.

Еще ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России в Черном море фиксируется массовая гибель дельфинов, китов и морских свиней. Причиной катастрофы стало сочетание военного шумового воздействия, взрывов и загрязнения морской среды.

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