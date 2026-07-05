Украина умело обороняется, изматывая государство-агрессора Россию, которая практически ничего не добивается своими штурмами. Эта ситуация помогает создать условия, необходимые для завершения полномасштабного вторжения.

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На успехи Сил обороны неожиданно обратил внимание вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс. В интервью The Sunday Times он заявил, что "изучал" войну России против Украины.

Представитель Республиканской партии убежден, что украинским воинам гораздо выгоднее закрепиться на позициях и изматывать врага (особенно имея такие развитые дроновые технологии), чем начинать дорогостоящие наступательные операции и пытаться отвоевать оккупированные территории.

Венс сказал, что это "очевидно", поскольку именно так Силы обороны используют свое тактическое преимущество.

"Если вспомнить лето 2023 года, то тогда главным предметом споров был вопрос, должна ли Украина попытаться провести масштабное контрнаступление. Практически весь западный мир, включая президента [Джо] Байдена, давил на украинцев, чтобы те начали масштабное контрнаступление, что, как выяснилось впоследствии, стало стратегической и тактической катастрофой", – напомнил политик.

Сейчас представители Вашингтона склоняются к другому мнению: что украинцы должны максимально сосредоточиться на обороне и параллельно прилагать усилия в переговорном процессе.

"Этот подход принес гораздо больше плодов, поскольку находиться в обороне легче, чем в наступлении... Честно говоря, россияне сейчас в ситуации, когда то, чего они могут достичь благодаря длительным наступательным операциям, ничтожно мало – и приближается к нулю. Это вполне может создать пространство, необходимое нам для того, чтобы довести это дело до конца", – заявил Венс, имея в виду окончание войны.

Вице-президент США признал, что ВС РФ дорого обходится каждый захваченный квадратный километр. По его словам, это связано с тем, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс поощряли Киев сосредоточиться на обороне, и это оказалось действительно эффективным.

Как писал OBOZ.UA:

– В настоящее время ситуация для Украины выглядит лучше, чем когда-либо ранее, хотя непосредственно на линии фронта существенных изменений не наблюдается. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сделав неожиданный вывод: мол, ВСУ пока не нужны немецкие крылатые ракеты Taurus.

– По данным медиа, диктатор Владимир Путин обдумывает массовую мобилизацию россиян, стремясь перехватить инициативу на поле боя в Украине.

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