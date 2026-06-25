В Харькове "коммунальщики" закупили сосны за 3,8 млн грн: столько заплатили всего за 4 дерева

КП "Харьковзеленбуд" закупил 4 сосны "Пинеа" за 3,8 млн грн, что, по оценкам, в 3-3,5 раза выше их рыночной стоимости. Такую высокую цену коммунальщики объяснили происхождением деревьев из Германии.

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Об этом сообщают "Наші гроші". Отмечается:

Три дерева стоили по 973 тыс. грн/шт.

Еще одно 877 тыс. грн/шт.

При этом подчеркивается: по словам директора по развитию компании-поставщика "Кузнецов ландшафтная студия" (KLS) Станислава Кузнецова, в стоимость входили доставка и посадка деревьев. А кроме того:

система фиксации деревьев;

НДС.

"Также он отметил, что место высадки расположено над метрополитеном, поэтому нуждалось в специально подготовленных деревьях с компактной корневой системой. Такие сосны выращивают 20-30 лет, многократно пересаживая для формирования стойких корней", – говорится в материале.

Вместе с тем, отмечается, по данным одного из украинских ландшафтных дизайнеров, "работающего с ведущими европейскими питомниками", средняя цена одного такого дерева в немецком питомнике составляет около 3 тыс. евро. Еще примерно столько же стоит транспортировка, подготовка корневой системы и высадка.

"Т.е. максимально возможная стоимость дерева, уже доставленного и взорванного в Харькове, составляет около 7 тыс. евро. Или 350 тыс. грн", – отмечают аналитики.

Помимо этого, акцентируется, согласно прайсам 2-х крупных немецких питомников – Lorenz von Ehren и Baum & Bonheur – 4 сосны, аналогичные закупленным в Харькове, стоят 19-22 тыс евро. В то же время, "Харьковзеленбуд", подчеркивается, платил столько за 1 дерево.

Более того, отмечается, на сайте самого KLS самая дорогая сосна "Пинеа" стоит 248 тыс. грн. При этом там же были обнаружены деревья с характеристиками, идентичными тем, что закупил "Харьковзеленстрой" по цене 140 до 248 тыс. грн за штуку.

"Если бы город покупал деревья по ценам, обнародованным самим подрядчиком, бюджет мог бы сэкономить около 2,8 млн грн", – резюмировали аналитики.

Вместо дорогих деревьев посадили "подделки"?

В то же время, отмечается, по словам биолога Юрия Бенгуса, несмотря на официальные данные, в Харькове были посажены не заграничные сосны, а обычные. Т.е., не исключает он, речь идет о подмене.

"По моему личному мнению, из четырех высаженных на площади деревьев выше дерево – это сосна обыкновенная, стриженая под пению, а три низших – сосны крымские, стриженые под пению. Сосна обыкновенная быстрее растет и имеет более прозрачную крону", – считает ученый.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине раскрыли масштабные схемы незаконной вырубки леса, к которым, по данным следствия, причастны работники лесной отрасли, чиновники и предприниматели. Всего правоохранительные органы сообщили о подозрении 29 лицам. Ущерб государству предварительно оценивается в более чем 248,6 млн грн, а количество незаконно срубленных деревьев превысило 13 тысяч.

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