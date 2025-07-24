Присвоил более 1,3 млн грн: Назарию Гусакову заочно сообщили о подозрении в мошенничестве

Украинские правоохранители официально сообщили Назарию Гусакову о подозрении по делу о мошенничестве на благотворительных сборах. Его дело следственные органы квалифицировали по ч. 5 ст. 190 УК Украины – то есть, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Видео дня

Но подозрение объявлено заочно, поскольку фигурант находится за пределами Украины. Об этом говорится в соответствующем сообщении Нацполиции Украины.

По данным следствия, Гусаков, "имея официальное бесплатное обеспечение препаратом для лечения спинальной мышечной атрофии в рамках городской программы, выполнял сбор средств якобы на приобретение этого же препарата". При этом он использовал поддержку публичных лиц и размещал соответствующие призывы в социальных сетях.

"В результате таких действий в течение 2023-2024 годов он завладел средствами граждан на общую сумму более 1,3 миллиона гривен", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня Гусаков, который является подозреваемым по делу о мошенничестве, рассказал о своем месте пребывания – он сейчас лечится в Милане, Италия. Мужчина отвергает обвинения в сокрытии от следствия.

Объяснение Гусакова

"Смотреть на камеру не могу в связи с состоянием здоровья. Сегодня узнал, что Офис генерального прокурора хочет вручить мне подозрение в совершении преступления. Я не скрываюсь от следствия, не скрываюсь от суда", – отметил мужчина.

Он сообщил место своего физического пребывания, указав название и адрес медицинского учреждения в Милане, а также имя адвоката, которая представляет его интересы.

По словам Гусакова, в Италию он приехал 12 мая, поскольку его состояние здоровья тяжелое.

Что предшествовало

Назария Гусакова, который имеет диагноз "спинальная мышечная атрофия", обвиняют в мошенничестве со сборами на лечение. Отмечается, что лекарства, на которые он собирал миллионы гривен, ему уже год покупают за деньги бюджета Львова.

31-летний мужчина передвигается на коляске и почти не двигает конечностями. Он пояснил, что, кроме лекарств, еще нуждается в дорогостоящей реабилитации. Гусаков отрицает все обвинения в мошенничестве.

Во время следственных действий по делу львовянина 27 июня правоохранители задержали его лучшего друга и доверенное лицо. По данным следствия, именно его карточку "Гусаков использовал для сбора средств на свое лечение". В МВД указали, что в целом в своих сборах он использовал "четыре финансовых учреждения и много цифровых сервисов".

Расследование в отношении Назария Гусакова взял на личный контроль президент Владимир Зеленский.

Вчера генпрокурор Руслан Кравченко рассказал о продвижении дела, сказав, что на днях ОГПУ сообщит Назарию Гусакову о подозрении в заочном досудебном расследовании, "потому что фигуранта нет в стране".

Он указал, что мужчине не могут инкриминировать всю сумму ущерба, поскольку большое количество потерпевших – сразу 337 человек – отказались от своих претензий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!