'Фигуранта нет в стране, но': генпрокурор рассказал, как продвигается расследование дела Гусакова

Генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал, как продвигается дело львовянина Назария Гусакова относительно возможного мошенничества. Он отметил, что в ближайшее время мужчине сообщат о подозрении.

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Правда, оно будет заочным, ведь фигурант выехал за границу. Об этом Кравченко заявил во время брифинга в среду, 23 июля.

Что сказал генеральный прокурор

"Вчера общался со своим заместителем, она докладывала, что сегодня или завтра мы выходим с подозрением, сообщаем о подозрении в заочном досудебном расследовании, потому что фигуранта нет в стране. Могу сообщить, что большое количество потерпевших отказались от статуса потерпевших. И сумма где-то 2 миллиона гривен (нанесенного ущерба. – Ред.)", – подчеркнул генеральный прокурор.

Он добавил, что Гусакову не могут инкриминировать всю сумму ущерба, поскольку 337 потерпевших отказались от своих претензий.

"Однако на этом мы не заканчиваем, уже собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, но это не означает, что досудебное расследование будет закончено. Оно будет продолжаться и будут собираться доказательства для установления полной картины", – сказал Кравченко.

Что предшествовало

22 июня президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по ситуации вокруг Назария Гусакова. Известно, что мужчина, который имеет диагноз "спинальная мышечная атрофия", собирал деньги на дорогие лекарства, которыми его обеспечивало государство.

Впоследствии у граждан, которые переводили средства Гусакову, начали возникать вопросы, в частности относительно его отказа предоставить доказательства приобретения медикаментов. После этого он выехал за границу, и сейчас его местонахождение неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня правоохранители во Львове и Киеве провели обыски у лиц, которые могут быть причастны к организованным подозреваемым Гусаковым сборам средств и переводу их в криптовалюту. Полицейские также устанавливали круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий.

Позже, в тот день, во время следственных действий полицейские задержали лучшего друга и доверенное лицо фигуранта. Именно его карточку Гусаков использовал для сбора средств на свое лечение. Во время обысков мужчина сопротивлялся и пытался скрыться на авто, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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