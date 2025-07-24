"Не скрываюсь от следствия": Назарий Гусаков опубликовал обращение после громких обвинений и объяснил, где находится. Видео

Львовянин Назарий Гусаков, который является подозреваемым по делу о мошенничестве, рассказал о своем месте пребывания – он сейчас лечится в Милане (Италия). Мужчина отверг обвинения в том, что он скрывается от будущего следствия.

Видео дня

Ролик с комментарием появился на его официальной странице в Facebook 24 июля. Накануне же в Офисе генпрокурора заявляли, что якобы не могут лично вручить подозрение украинцу, который имеет диагноз спинальная мышечная атрофия и "собирал деньги на дорогие лекарства, которыми его обеспечивало государство".

Объяснение Назария Гусакова

"Смотреть на камеру не могу в связи с состоянием здоровья. Сегодня узнал, что Офис генерального прокурора хочет вручить мне подозрение в совершении преступления. Я не скрываюсь от следствия, не скрываюсь от суда", – отметил мужчина.

Он сообщил место своего физического пребывания, указав название и адрес медицинского учреждения в Милане, а также имя адвоката, которая представляет его интересы.

По словам Гусакова, в Италию он приехал 12 мая, поскольку его состояние здоровья тяжелое.

"Я не могу долго разговаривать, держать телефон в руках, сидеть в коляске из-за боли в спине. Помогает записать это видеообращение сейчас моя мама. Спасибо!" – подытожил украинец.

Какие события этому предшествовали

Львовского активиста Назария Гусакова, который имеет диагноз спинальная мышечная атрофия (СМА), обвиняют в мошенничестве со сборами на лечение. Отмечается, что лекарства, на которые он собирал миллионы гривен, ему уже год покупают за деньги бюджета Львова.

31-летний мужчина передвигается на коляске и почти не двигает конечностями. Он пояснил, что, кроме лекарств, еще нуждается в дорогостоящей реабилитации. Гусаков отрицает все обвинения в мошенничестве.

Во время следственных действий по делу львовянина 27 июня правоохранители задержали его лучшего друга и доверенное лицо. По данным следствия, именно его карточку "Гусаков использовал для сбора средств на свое лечение". В МВД указали, что в целом в своих сборах он использовал "четыре финансовых учреждения и много цифровых сервисов". Расследование в отношении Назария Гусакова взял на личный контроль президент Владимир Зеленский.

23 июля генпрокурор Руслан Кравченко рассказал о продвижении дела, сказав, что на днях ОГП сообщит Назарию Гусакову о подозрении в заочном досудебном расследовании, "потому что фигуранта нет в стране".

Он указал, что мужчине не могут инкриминировать всю сумму ущерба, которая составляет около 2 млн грн, поскольку большое количество потерпевших (337 человек) отказались от своих претензий.

"Уже собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, но не означает, что досудебное расследование будет закончено. Оно будет продолжаться, и будут собираться доказательства для установления полной картины", – прокомментировал Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах тренер танцевального кружка собрала с родителей более миллиона гривен на поездку на международные соревнования в Грузию, но вместо этого проиграла все деньги в казино. Правоохранители открыли уголовное производство и начали расследование по факту присвоения средств.

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