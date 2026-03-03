Предлагали за деньги вывезти за границу: в Черкасской области разоблачили еще 5 'уклонистских схем'. Фото

В Черкасской области Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали еще пять схем уклонения от мобилизации. Организаторов сделок задержали, им грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ. Там рассказали о трех эпизодах, в которых за суммы до 17 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва и сбежать за границу на основании поддельных документов.

Умань

Разоблачены заместитель декана и заведующий кафедрой местного университета, которые за взятки устраивали уклонистов в магистратуру и "закрывали им сессии".

При этом студенты не сдавали вступительных экзаменов, а после зачисления в вуз даже не появлялись в учебном заведении.

Черкассы

Задержан адвокат, который оформлял военнообязанным фиктивные браки с опекунством над лицами с инвалидностью, чтобы те могли избежать призыва.

Также в областном центре задержан экс-сотрудник городского ТЦК, который "снимал" уклонистов с розыска. Для этого фигурант использовал связи в военкомате, где ранее проходил службу.

Черкасский район

Задержаны еще два фигуранта, один из которых продавал фейковые медсправки о "плохом" здоровье. Для подделки документов он привлекал знакомых врачей.

Другая злоумышленница торговала фальшивыми выводами об инвалидности, которые "штамповала" через личные связи в местных медучреждениях.

На данный момент всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

– чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

"Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных к сделкам", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители остановили еще семь схем заработка на "уклонистах", организаторы которых работали в Киеве и Киевской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях. За суммы от 5 до 21 тысячи долларов США "дельцы" предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или же убежать за границу вне пунктов пропуска.

