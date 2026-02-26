За 'услуги' брали от 5 до 21 тыс. долларов: в Украине разоблачили еще семь 'уклонистских схем' в разных регионах. Фото

Украинские правоохранители остановили еще семь схем заработка на "уклонистах", организаторы которых работали в Киеве и Киевской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях. За суммы от 5 до 21 тысячи долларов США "дельцы" предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или же убежать за границу вне пунктов пропуска.

Разоблачением злоумышленников занимались Национальная полиция, Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины. Подробностями о выявленных правонарушениях поделилась пресс-служба СБУ.

Как преступники зарабатывали на "уклонистах"

Киев

Главный врач частной клиники, заведующая неврологическим отделением коммунального медучреждения и трое сообщников продавали ложные справки о заболеваниях.

Еще одна схема – двое дельцов за деньги обещали военнообязанным фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры для получения "брони". После официального оформления "уклонистам" предлагали поездку за границу под видом "служебной командировки".

Третью разоблаченную схему организовала семейный врач, которая безосновательно направляла мужчин на стационарное лечение, после чего подделывала выводы о наличии II или III группы инвалидности.

Киевщина

В Бородянском районе правоохранители задержали 28-летнего коммерсанта, который организовал "трансфер" военнообязанных в ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов.

Кировоградщина

В этом регионе правонарушения прекратили сотрудники областного управления и военной контрразведки СБУ совместно с ГБР. Подозреваемый – работник местного ТЦК – зарабатывал на безосновательном "списании" потенциальных призывников с воинского учета якобы по состоянию здоровья.

Закарпатье

Чиновник, а именно начальник районного ТЦК и СП, незаконно снимал с розыска военнообязанных, сбежавших за границу. Установлено, что военком лично вносил недостоверные данные в соответствующий электронный реестр.

Ивано-Франковщина

В этой области разоблачили контрактника и мобилизованного, которые доставляли "уклонистов" к границе и показывали обходной путь ее нелегального пересечения. Фигуранты надевали военную форму и перевозили клиентов в служебном авто, надеясь "проскочить" блокпосты.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

– ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

– ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

– ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

– ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

