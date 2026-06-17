«Полное содействие следствию»: в Сухопутных войсках отреагировали на ситуацию с ТЦК в Одесской области

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины отреагировало на информацию о раскрытии возможной незаконной схемы мобилизации в одном из районных ТЦК и СП в Одесской области. В военном командовании заявили о полном содействии следствию и поддержке правоохранительных органов.

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Также отмечается, что любые злоупотребления в ходе мобилизационных процессов недопустимы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Сухопутных войсках сообщили, что по результатам досудебного расследования, проводимого правоохранительными органами, ряд должностных лиц подозревается в организации противоправной схемы мобилизации с целью улучшения соответствующих показателей. По данным следствия, зафиксированы факты возможных нарушений законодательства.

В настоящее время всем фигурантам дела сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В командовании подчеркнули, что соблюдение законности и принцип нулевой терпимости к коррупции являются неизменной позицией Сухопутных войск. Там отметили, что любое использование служебного положения или злоупотребление доверием граждан категорически недопустимо.

Также отмечается, что правоохранительным органам оказывается полное содействие в проведении всех необходимых следственных действий. В Сухопутных войсках заявили о заинтересованности в установлении всех обстоятельств дела и предотвращении подобных случаев в будущем.

В командовании подчеркнули, что мобилизационные мероприятия должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав человека.

"Продолжаются следственные действия. Поступки фигурантов будут квалифицированы в соответствии с действующим законодательством. Виновные понесут полную ответственность", — – отметили в пресс-службе.

Напомним, в Одесской области сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли схему незаконного принуждения мужчин к мобилизации. Ее организовали должностные лица местного ТЦК и участники общественной организации. Пострадавших граждан незаконно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

Кроме того, в Одесской области правоохранители разоблачили должностное лицо регионального управления территориальной обороны, которого подозревают в организации незаконной схемы уклонения от мобилизации. По данным следствия, военный чиновник за деньги помогал "оформлять" фиктивную службу и снимать людей с розыска ТЦК.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине раскрыли схему, по которой запчасти к бронетехнике, ранее списанные как якобы уничтоженные во время российских обстрелов, могли быть повторно проданы государственным оборонным предприятиям на сумму более 350 млн грн. По делу уже сообщено о подозрении организатору махинации и бывшему заместителю командира воинской части, который, по данным следствия, получил не менее 2,8 млн грн неправомерной выгоды.

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