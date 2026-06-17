Друзья, OBOZ.UA продолжает рассказывать вам о том, как и где проходили чемпионаты мира по футболу. Сегодня речь пойдет о втором чемпионате мира, который состоялся в 1934 году в Италии.

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Италия становится хозяйкой турнира

В 1932 году на Конгрессе ФИФА в Стокгольме была определена страна-организатор второго чемпионата мира. Ею стала Италия.

Если первый чемпионат мира в Уругвае из-за небольшого количества участников проводился без предварительных игр, то во втором мировом первенстве финалисты определялись через отборочные турниры.

Сборная Уругвая, действующий чемпион мира, получила право участия в финальном турнире без отбора, однако отказалась от выступления на чемпионате. Не приняла участия в турнире и сборная Англии.

Отборочный турнир и участники финальной стадии

Жеребьевка среди 30 национальных сборных определила состав 12 отборочных групп. Победители групп, а в некоторых европейских группах и команды, занявшие вторые места, получили право выступить в финальном турнире.

Участниками чемпионата мира стали сборные США, Бразилии, Чехословакии, Аргентины, Египта, Венгрии, Австрии, Швейцарии, Румынии, Германии, Франции, Испании, Италии и ряда других стран.

Турнир по олимпийской системе

Финальный турнир проводился по олимпийской системе – проигравшая команда сразу выбывала из борьбы за медали.

После матчей 1/8 финала домой отправились сборные Бразилии и Аргентины. В своей первой игре хозяева турнира разгромили сборную США со счетом 7:1. Швеция победила Аргентину – 3:2, а Испания оказалась сильнее Бразилии – 3:1.

Напряженные четвертьфиналы

В четвертьфинал вышли исключительно европейские команды.

Особенно упорным получилось противостояние сборных Италии и Испании. Для определения победителя понадобилось два матча. Первая встреча завершилась вничью – 1:1. В переигровке хозяева чемпионата добились минимальной победы со счетом 1:0 и вышли в полуфинал.

Путь к финалу

В полуфинале сборная Италии обыграла команду Австрии со счетом 1:0. Во втором полуфинале сборная Чехословакии оказалась сильнее команды Германии – 3:1.

В матче за третье место немецкие футболисты победили сборную Австрии со счетом 3:2 и завоевали бронзовые медали.

Финал Италия – Чехословакия

10 июня в финальном матче встретились сборные Италии и Чехословакии. Основное время завершилось вничью – 1:1. Для определения победителя потребовалось дополнительное время, в котором итальянцы сумели забить решающий мяч и победили со счетом 2:1.

Таким образом, сборная Италии впервые в своей истории стала чемпионом мира по футболу. Ликовали итальянские болельщики. Руководители футбола страны высоко оценили успех своей команды. Игроки сборной были награждены медалями "За спортивную храбрость". Кроме того, каждый футболист получил автомобиль компании FIAT и солидную денежную премию.

Лучшим футболистом чемпионата мира был признан лидер сборной Италии Джузеппе Меацца. Победа на домашнем чемпионате мира стала началом золотой эпохи итальянского футбола и принесла сборной Италии первые золотые медали мирового первенства.