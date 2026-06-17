Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель: с кем запланированы встречи. Видео

Вечером 17 июня стало известно о визите президента Украины Владимира Зеленского в Бельгию. Он прилетел в Брюссель, чтобы встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и королем бельгийцев Филиппом.

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Первым видео с поездки глава государства поделился в Telegram-канале. Он уточнил, что с генсеком Североатлантического альянса увидится уже в среду, другие переговоры запланированы на четверг.

Продолжение следует...