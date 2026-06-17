Минимальная зарплата почти 10 тыс. грн, доллар по 51 и новые налоги: правительство одобрило Бюджетную декларацию

В Украине утвердили Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая предусматривает повышение минимальной зарплаты до 9546 грн, минимальной пенсии до 2878 грн, постепенный рост курса доллара до 51 грн и сохранение значительных расходов на оборону. Документ также предусматривает новые налоговые меры – е налогообложения доходов через цифровые платформы, 50%-ный налог на прибыль банков, изменения для международных посылок и дальнейшее повышение акцизов, хотя базовые ставки НДФЛ, НДС и военного сбора останутся без изменений.

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Об утверждении документа официально сообщило Министерство финансов Украины. Также решение прокомментировала глава правительства Юлия Свириденко.

"Бюджетная декларация согласована с международными партнерами и обязательствами Украины по программам внешней финансовой поддержки. Она разработана на основе базового сценария, который предусматривает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. В то же время предусмотрен сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий", – отметила премьер-министр.

В то же время следует помнить, что большинство показателей на 2028–2029 годы остаются прогнозными. Как пояснил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), наиболее реалистичными на данный момент являются цифры именно для 2027 года.

В целом Бюджетная декларация построена на двух вариантах развития событий. Первый сценарий предусматривает завершение войны и последующее экономическое восстановление страны. Именно он определен правительством как базовый и наиболее вероятный. Второй сценарий учитывает продолжение боевых действий и необходимость сохранения повышенных военных расходов; именно на базовом сценарии построено большинство обнародованных прогнозов.

Какой будет минимальная зарплата

Одним из главных показателей для миллионов украинцев станет постепенное повышение минимальной зарплаты. Правительство прогнозирует:

в 2027 году – 9546 грн;

2028 год – 9546 грн;

2029 год – около 11 155 грн.

Таким образом, за три года минимальная зарплата может вырасти почти на 29%. По словам представителей правительства, повышение будет происходить темпами, которые должны опережать инфляцию и поддерживать покупательную способность граждан. В связи с увеличением минимальной зарплаты в бюджет уже заложены дополнительные расходы на оплату труда работников бюджетной сферы и финансирование медицинских гарантий.

Прожиточный минимум и пенсии

Вместе с минимальной зарплатой будут постепенно повышаться и социальные стандарты. В последующие годы также предусмотрен дальнейший рост этих показателей. Согласно декларации:

прожиточный минимум для всех категорий населения в 2027 году составит 3559 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырастет до 3691 грн;

минимальная пенсия для нетрудоспособных лиц увеличится до 2878 грн.

Доллар будет дорожать

Правительство прогнозирует постепенное ослабление гривны в течение следующих лет. Среднегодовой курс доллара заложен на уровне:

47,1 грн в 2027 году;

49,1 грн в 2028 году;

50,7 грн в 2029 году.

В то же время в конце 2029 года курс американской валюты может достичь 51,5 грн за доллар. Несмотря на войну и сложную ситуацию в экономике, правительство ожидает восстановления темпов роста. Реальный ВВП, согласно прогнозу, увеличится:

на 4,5% в 2027 году;

на 5,3% в 2028 году;

на 6,7% в 2029 году.

Номинальный объем экономики должен вырасти почти до 15 триллионов гривен к концу прогнозируемого периода. Инфляция, по расчетам правительства, будет оставаться на уровне:

9,3% в 2027 году;

7,5% в 2028 году;

с последующим снижением в дальнейшем.

Расходы бюджета останутся рекордными

Наибольшие расходы государственного бюджета прогнозируются именно на 2027 год. После 2027 года расходы будут постепенно сокращаться, а дефицит бюджета должен снизиться с 17,7% ВВП до 5,5% ВВП в 2029 году. Предполагается:

доходы бюджета – т 3,01 трлн грн;

расходы — 5,05 трлн грн;

дефицит — более 2 трлн грн.

Крупнейшим направлением расходов останется сектор безопасности и обороны. На него планируется направить:

2,757 трлн грн в 2027 году;

2,280 трлн грн в 2028 году;

1,692 трлн грн в 2029 году.

Также правительство заявляет о намерении сохранить выплату дополнительных 10 тысяч гривен военнослужащим тыловых подразделений. Среди приоритетов бюджета:

образование — почти 298 млрд грн;

здравоохранение — 250,4 млрд грн;

наука — 20,3 млрд грн;

поддержка ветеранов – 11,8 млрд грн в 2027 году с последующим увеличением до почти 25 млрд грн в 2029 году;

культура и медиа — более 10 млрд грн.

Отдельно запланировано 270,9 млрд грн на государственные инвестиционные проекты в течение трех лет. В то же время правительство признает, что в ближайшие годы Украина будет оставаться зависимой от внешней помощи. Государственный долг прогнозируется на уровне:

около 113 % ВВП в 2027 году;

114,2% ВВП в 2028 году;

108,7% ВВП в 2029 году.

Для финансирования бюджета только в 2027 году потребуется более 2,1 трлн грн международной помощи. Средства планируется привлекать от стран G7, Европейского Союза, МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров.

Какие налоговые изменения уже заложены

Отдельный раздел декларации касается изменений в налоговой системе. Речь идет не о повышении базовых ставок, а об отдельных нововведениях, которые должны увеличить поступления в бюджет. Среди предложенных изменений:

налогообложение доходов через цифровые платформы по ставке 10%;

налог на прибыль банков в размере 50% в течение 2027 года;

новые правила налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений;

дальнейшее повышение акцизов на топливо и табачные изделия до стандартов ЕС.

Также предусмотрено зачисление средств Государственного дорожного фонда в общий фонд бюджета и направление военного сбора в специальный фонд на нужды ВСУ. При этом правительство не планирует менять базовые ставки:

НДФЛ – 18%;

НДС – 20%;

налог на прибыль предприятий – 18%;

военный сбор – 5%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины четвертый месяц подряд сократились в объеме. По итогам мая 2026 года они составили $45,7 млрд (после 46,2 млрд в апреле), то есть это на 0,5 млрд, или на 5,2% меньше, чем месяц назад.

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