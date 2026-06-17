Минимальная зарплата почти 10 тыс. грн, доллар по 51 и новые налоги: правительство одобрило Бюджетную декларацию
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В Украине утвердили Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая предусматривает повышение минимальной зарплаты до 9546 грн, минимальной пенсии до 2878 грн, постепенный рост курса доллара до 51 грн и сохранение значительных расходов на оборону. Документ также предусматривает новые налоговые меры – е налогообложения доходов через цифровые платформы, 50%-ный налог на прибыль банков, изменения для международных посылок и дальнейшее повышение акцизов, хотя базовые ставки НДФЛ, НДС и военного сбора останутся без изменений.
Об утверждении документа официально сообщило Министерство финансов Украины. Также решение прокомментировала глава правительства Юлия Свириденко.
"Бюджетная декларация согласована с международными партнерами и обязательствами Украины по программам внешней финансовой поддержки. Она разработана на основе базового сценария, который предусматривает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. В то же время предусмотрен сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий", – отметила премьер-министр.
В то же время следует помнить, что большинство показателей на 2028–2029 годы остаются прогнозными. Как пояснил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), наиболее реалистичными на данный момент являются цифры именно для 2027 года.
В целом Бюджетная декларация построена на двух вариантах развития событий. Первый сценарий предусматривает завершение войны и последующее экономическое восстановление страны. Именно он определен правительством как базовый и наиболее вероятный. Второй сценарий учитывает продолжение боевых действий и необходимость сохранения повышенных военных расходов; именно на базовом сценарии построено большинство обнародованных прогнозов.
Какой будет минимальная зарплата
Одним из главных показателей для миллионов украинцев станет постепенное повышение минимальной зарплаты. Правительство прогнозирует:
- в 2027 году – 9546 грн;
- 2028 год – 9546 грн;
- 2029 год – около 11 155 грн.
Таким образом, за три года минимальная зарплата может вырасти почти на 29%. По словам представителей правительства, повышение будет происходить темпами, которые должны опережать инфляцию и поддерживать покупательную способность граждан. В связи с увеличением минимальной зарплаты в бюджет уже заложены дополнительные расходы на оплату труда работников бюджетной сферы и финансирование медицинских гарантий.
Прожиточный минимум и пенсии
Вместе с минимальной зарплатой будут постепенно повышаться и социальные стандарты. В последующие годы также предусмотрен дальнейший рост этих показателей. Согласно декларации:
- прожиточный минимум для всех категорий населения в 2027 году составит 3559 грн;
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырастет до 3691 грн;
- минимальная пенсия для нетрудоспособных лиц увеличится до 2878 грн.
Доллар будет дорожать
Правительство прогнозирует постепенное ослабление гривны в течение следующих лет. Среднегодовой курс доллара заложен на уровне:
- 47,1 грн в 2027 году;
- 49,1 грн в 2028 году;
- 50,7 грн в 2029 году.
В то же время в конце 2029 года курс американской валюты может достичь 51,5 грн за доллар. Несмотря на войну и сложную ситуацию в экономике, правительство ожидает восстановления темпов роста. Реальный ВВП, согласно прогнозу, увеличится:
- на 4,5% в 2027 году;
- на 5,3% в 2028 году;
- на 6,7% в 2029 году.
Номинальный объем экономики должен вырасти почти до 15 триллионов гривен к концу прогнозируемого периода. Инфляция, по расчетам правительства, будет оставаться на уровне:
- 9,3% в 2027 году;
- 7,5% в 2028 году;
- с последующим снижением в дальнейшем.
Расходы бюджета останутся рекордными
Наибольшие расходы государственного бюджета прогнозируются именно на 2027 год. После 2027 года расходы будут постепенно сокращаться, а дефицит бюджета должен снизиться с 17,7% ВВП до 5,5% ВВП в 2029 году. Предполагается:
- доходы бюджета – т 3,01 трлн грн;
- расходы — 5,05 трлн грн;
- дефицит — более 2 трлн грн.
Крупнейшим направлением расходов останется сектор безопасности и обороны. На него планируется направить:
- 2,757 трлн грн в 2027 году;
- 2,280 трлн грн в 2028 году;
- 1,692 трлн грн в 2029 году.
Также правительство заявляет о намерении сохранить выплату дополнительных 10 тысяч гривен военнослужащим тыловых подразделений. Среди приоритетов бюджета:
- образование — почти 298 млрд грн;
- здравоохранение — 250,4 млрд грн;
- наука — 20,3 млрд грн;
- поддержка ветеранов – 11,8 млрд грн в 2027 году с последующим увеличением до почти 25 млрд грн в 2029 году;
- культура и медиа — более 10 млрд грн.
Отдельно запланировано 270,9 млрд грн на государственные инвестиционные проекты в течение трех лет. В то же время правительство признает, что в ближайшие годы Украина будет оставаться зависимой от внешней помощи. Государственный долг прогнозируется на уровне:
- около 113 % ВВП в 2027 году;
- 114,2% ВВП в 2028 году;
- 108,7% ВВП в 2029 году.
Для финансирования бюджета только в 2027 году потребуется более 2,1 трлн грн международной помощи. Средства планируется привлекать от стран G7, Европейского Союза, МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров.
Какие налоговые изменения уже заложены
Отдельный раздел декларации касается изменений в налоговой системе. Речь идет не о повышении базовых ставок, а об отдельных нововведениях, которые должны увеличить поступления в бюджет. Среди предложенных изменений:
- налогообложение доходов через цифровые платформы по ставке 10%;
- налог на прибыль банков в размере 50% в течение 2027 года;
- новые правила налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений;
- дальнейшее повышение акцизов на топливо и табачные изделия до стандартов ЕС.
Также предусмотрено зачисление средств Государственного дорожного фонда в общий фонд бюджета и направление военного сбора в специальный фонд на нужды ВСУ. При этом правительство не планирует менять базовые ставки:
- НДФЛ – 18%;
- НДС – 20%;
- налог на прибыль предприятий – 18%;
- военный сбор – 5%.
Как уже сообщал OBOZ.UA, международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины четвертый месяц подряд сократились в объеме. По итогам мая 2026 года они составили $45,7 млрд (после 46,2 млрд в апреле), то есть это на 0,5 млрд, или на 5,2% меньше, чем месяц назад.
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