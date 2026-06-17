"Почувствовал сильный удар, а дальше красное зарево": медики спасли 69-летнего мужчину, пострадавшего в результате удара РФ по Тернополю

69-летний Евгений из Тернополя вернулся домой после тяжелого лечения и восстановления во Львове. Мужчина получил критические ранения во время массированной российской атаки на его родной город, которая произошла 19 ноября 2025 года.

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Тогда российских удар стал одним из самых кровавых для Тернополя за все время войны – он унес жизни 38 человек, еще более 90 получили ранения. В эпицентре трагедии оказался и Евгений. Первое медицинское объединение Львова рассказало о лечении мужчины и его реабилитации.

Утро, которое изменило жизнь

Спустя полгода после трагедии мужчина вспоминает, что удар настиг его возле входной двери. Как раз в момент ракетной атаки он собирался выходить из дома по делам.

"Я живу на 1 этаже, с утра выходил из дома по делам. Дошел до входной двери и почувствовал сильный удар, а дальше такое красное зарево. Мне просто разорвало брюшную полость. Все посыпалось и я потерял сознание", – вспоминает мужчина.

Пострадавшего оперативно достали из-под завалов разрушенного дома и доставили в местную больницу. Ситуация была критической, медики диагностировали проникающее ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов и массивным кровотечением.

Кроме того, из-за нарушения кровообращения существовал огромный риск ампутации ноги, однако тернопольским хирургам удалось спасти конечность.

Долгий путь реабилитации

Целую неделю в реанимации Евгений находился без сознания. Как только его состояние стабилизировали, через месяц после трагедии, пациента перевели на дальнейшее лечение во Львов – в Больницу Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова.

Во Львове борьба за жизнь и здоровье мужчины продолжилась с новой силой, ведь ранение дало тяжелые последствия. У пациента развился тяжелый гнойно-септический процесс, а также фиксировались масштабные дефекты мягких тканей брюшной стенки и ног.

Львовские хирурги провели 6 сложнейших операций, поэтапно восстанавливая функции кишечника, правого мочеточника и мочевого пузыря. Спустя 6 месяцев непрерывного лечения во Львове Евгения наконец выписали.

Впереди у мужчины еще долгий путь реабилитации. Из-за повреждения сосудов и длительного нарушения кровоснабжения во время взрыва Евгений временно потерял чувствительность в ноге и пока не может ходить. Примерно через полгода ему предстоит пройти еще одну ортопедическую операцию. Однако врачи настроены оптимистично и уверены, что у мужчины есть все шансы снова встать на ноги.

Напомним, утром 19 ноября 225 российские военные целенаправленно атаковали жилую многоэтажку в Тернополе. Местные жители рассказали, что взрывы в Тернополе начались около 6:40 утра. После этого в течение примерно 20 минут в разных районах областного центра прогремело не менее пяти мощных взрывов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Сумах российский удар повредил сортировочный терминал "Новой почты". Пострадали крыша, часть оборудования и сетчатые контейнеры с посылками, однако сотрудники не получили травм. На момент атаки в хабе находилось более 13 тысяч отправлений с общей заявленной стоимостью свыше 42 млн грн.

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