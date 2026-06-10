Продавали военным их собственную технику: в Украине разоблачили масштабную схему хищения имущества

В Украине разоблачили схему, по которой запчасти к бронетехнике, ранее списанные как якобы уничтоженные во время российских обстрелов, могли быть повторно проданы государственным оборонным предприятиям на более 350 млн грн. По делу уже сообщено о подозрении организатору сделки и бывшему заместителю командира воинской части, который, по данным следствия, получил не менее 2,8 млн грн неправомерной выгоды.

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Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). По версии следствия, в течение 2022-2024 годов группа компаний и физических лиц-предпринимателей, которые фактически контролировались двумя лицами, поставляла государственным оборонным предприятиям запчасти к бронетехнике.

Общая сумма таких контрактов превысила 350 миллионов гривен. Однако в ходе расследования правоохранители установили, что происхождение части продукции вызывает серьезные вопросы. Выяснилось, что отдельные комплектующие ранее находились на складах одной из воинских частей в Харьковской области и уже были государственной собственностью.

В начале полномасштабного вторжения России эти запчасти оформили как якобы уничтоженные в результате ракетно-бомбовых ударов. После этого имущество фактически выбыло с официального учета. Следователи считают, что дефицитные комплектующие не были уничтожены. Вместо этого их вывезли с территории воинской части, а впоследствии реализовали через подконтрольные структуры государственным оборонным предприятиям.

Таким образом, государство фактически во второй раз заплатило за имущество, которое уже принадлежало Вооруженным силам Украины. Особое внимание правоохранителей привлекла роль бывшего заместителя командира воинской части, который, по данным следствия, способствовал реализации схемы и не обеспечивал надлежащий контроль за учетом и сохранностью военного имущества.

По информации НАБУ, вознаграждение за содействие схеме предоставлялось не наличными, а в скрытой форме. Следствие установило, что организатор сделки оплачивал для чиновника различные товары для личного пользования. Речь идет о бытовой технике, строительных материалах и других покупках.

Общая сумма такой неправомерной выгоды, по предварительным оценкам, составляет не менее 2,8 миллиона гривен. Сейчас правоохранители объявили подозрения двум фигурантам дела. Бывшему заместителю командира воинской части инкриминируют соучастие в хищении военного имущества, получение неправомерной выгоды и недекларирование имущества.

Организатору схемы сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. По делу продолжается досудебное расследование. Детективы и прокуроры проверяют возможную причастность других лиц к незаконной деятельности.

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