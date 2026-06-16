Их избивали и запугивали, чтобы заставить пойти на мобилизацию: ГБР разоблачило организованную группу сотрудников ТЦК в Одесской области

В Одесской области сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли схему незаконного принуждения мужчин к мобилизации. Ее организовали должностные лица местного ТЦК и участники общественной организации. Пострадавших граждан незаконно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

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Девять участников группы задержали, суд поместил их под стражу без права освобождения под залог. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По версии следствия, шестеро должностных лиц районного ТЦК организовали схему, чтобы улучшить показатели мобилизации. К ней привлекли троих представителей местной общественной организации. Они помогали находить мужчин и собирать о них информацию.

Сотрудники ГБР выявили многочисленные случаи жестокого обращения с гражданами. По данным следствия, мужчин незаконно удерживали в помещениях ТЦК, избивали, запугивали и оказывали психологическое давление. Также следователи установили отдельные факты насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевших.

В ходе обысков правоохранители изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые, по данным следствия, использовались для избиения потерпевших.

На момент публикации задержаны девять участников группы. Всем им было предъявлено подозрение в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили должностное лицо регионального управления территориальной обороны, которого подозревают в организации незаконной схемы уклонения от мобилизации. По данным следствия, военный чиновник за деньги помогал "оформлять" фиктивную службу и снимать людей с розыска ТЦК.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине раскрыли схему, по которой запчасти к бронетехнике, ранее списанные как якобы уничтоженные во время российских обстрелов, могли быть повторно проданы государственным оборонным предприятиям на сумму более 350 млн грн. По делу уже сообщено о подозрении организатору махинации и бывшему заместителю командира воинской части, который, по данным следствия, получил не менее 2,8 млн грн неправомерной выгоды.

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