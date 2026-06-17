Минобороны запускает новый курс в «Армия+»: что такое «Военное лидерство»

Министерство обороны Украины запустило новый учебный курс "Военное лидерство" в приложении "Армия+". Программа направлена на развитие управленческих навыков военнослужащих и обеспечение эффективной работы в подразделениях.

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Курс сочетает теорию, практические кейсы и опыт действующих военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новый курс в системе "Армия+" посвящен основам военного лидерства и помогает военнослужащим лучше ориентироваться в управлении людьми в условиях службы. Основное внимание уделяется формированию доверия в подразделении, принятию решений в сложных обстоятельствах и поддержке команды во время выполнения боевых задач.

Программа курса состоит из двух модулей, в рамках которых рассматриваются ключевые аспекты лидерства.

В частности, слушателям объясняют, что такое военное лидерство и чем оно отличается от гражданского управления. Отдельный блок посвящен укреплению доверия, поддержанию дисциплины и эффективной работе с личным составом.

Также курс охватывает темы принятия решений и ответственности за них, мотивации подчинённых, делегирования полномочий и предоставления обратной связи. Значительное внимание уделяется поддержанию боевого духа подразделения и развитию командного взаимодействия.

Отдельно рассматривается вопрос деструктивного лидерства –: как его распознать и как правильно реагировать в таких ситуациях. В Министерстве обороны подчеркивают, что это является важным элементом формирования здоровой среды в подразделениях.

Курс сочетает теоретические материалы, практические примеры и интервью с военнослужащими. Часть тем рассматривается на основе реальных ситуаций, возникающих во время службы.

Разработкой курса занималось Управление развития военного лидерства Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины в сотрудничестве с преподавателями военных вузов. К созданию программы также присоединилось Управление психологического обеспечения группировки Объединенных сил.

В настоящее время в приложении "Армия+" доступно 27 учебных курсов для военнослужащих. Новый курс уже можно найти в разделе "Обучение", а функционал платформы обеспечивает Центр масштабирования технологических решений Вооруженных сил Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская система мобилизации трансформируется, переходя от физического присутствия к цифровому контролю. В Минобороны всё чаще подчеркивают, что будущее мобилизационных процессов — за автоматизацией и реестрами, а не за "уличными рейдами". Сейчас сотрудники ТЦК массово выходят на улицы из-за отсутствия актуальных данных о гражданах.

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