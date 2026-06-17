Украина впервые в истории выиграла чемпионат Европы по фехтованию в женской рапире. Видео

Украинская рапиристка Ольга Сопит вписала свое имя в историю национального фехтования, завоевав золото чемпионата Европы-2026 в личном турнире. До нынешнего успеха украинки ни разу не выигрывали континентальное первенство в женской рапире.

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В решающем поединке Сопит уверенно победила титулованную итальянку Арианну Эрриго со счетом 15:8. Украинка с первых уколов захватила инициативу и не оставила сопернице шансов на камбэк, завершив финал с преимуществом в семь очков.

На пути к историческому титулу Сопит прошла сразу нескольких сильных соперниц. В 1/16 финала она победила представительницу Австрии Лилли Марию Бруггер (14:7), затем в 1/8 финала оказалась сильнее польки Марты Якубовской (15:7). Ключевым стал четвертьфинал, где в украинском дерби Ольга в драматичной борьбе одолела серебряного призера чемпионата Европы-2024 Дарью Миронюк – 15:14. Эта победа гарантировала ей как минимум медаль.

В полуфинале Сопит справилась с испанкой Марией Марино, а затем эффектно завершила турнир победой над Эрриго.

Золотая медаль стала первой в истории Украины на чемпионатах Европы в женской рапире. До этого украинские спортсменки завоевывали лишь две награды в этой дисциплине: "бронзу" Ольги Лелейко в 2007 году и "серебро" Дарьи Миронюк в 2024-м.

Успех Сопит стал логичным продолжением ее прогресса на международной арене. В 2023 году она выиграла молодежный чемпионат Европы U-23 в личном первенстве и завоевала командное серебро, а в 2025-м стала серебряным призером чемпионата Европы U-23.

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