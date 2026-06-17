"Пугачова дала $10 тысяч, а Кондратюк – деньги на квартиру". Наталья Валевская – о жизни между Киевом и Одессой, кольце от любимого и своих 45

Наталья Валевская – победительница проекта "Шанс" и одна из самых известных певиц 2000-х годов. Недавно исполнительнице исполнилось 45 лет. Праздновала в Одесской области, где у нее есть семейное жилище, которое считает вторым домом после киевской квартиры.

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В интервью OBOZ.UA артистка рассказала, почему гастроли артистов не всегда приносят прибыль, как ее бывший продюсер Игорь Кондратюк в свое время одолжил деньги на квартиру и как им удалось сохранить хорошие отношения после прекращения сотрудничества. Также певица вспомнила победу в конкурсе Аллы Пугачевой и премию в 10 тысяч долларов, поделилась воспоминаниями о Кузьме Скрябине и неожиданными наблюдениями о Наталье Могилевской. А еще откровенно рассказала о любимом.

– Наталья, как отпраздновали юбилей?

– Знаете, в этом году у меня была простая, но очень искренняя мечта – попасть на море. Почти год мы были в туре, много ездили. Тур еще продолжается, но сейчас образовалось небольшое окно между концертами. Поэтому решила провести это время с семьей у моря – в Одессе. Последние два года я периодически живу в Одесской области, поэтому уже частично чувствую себя одесситкой. Правда, говорить по-одесски еще не научилась (смеется). Но точно успела проникнуться этим особым настроением и духом. Раньше не совсем понимала друзей-одесситов, которые говорили: "Меня тянет в Одессу". Думала: ну что там такого? А теперь и сама чувствую это влечение. Это очень сложно объяснить словами. Когда живешь рядом с морем, начинаешь ощущать жизнь по-другому, море как будто перезагружает.

– А вы купили там жилье или снимаете квартиру?

– Скажем так, это семейное жилье, поэтому у меня есть возможность приезжать сюда, когда захочу. Когда думала, где встретить день рождения, поняла, что не хочется шумных торжеств. Хотелось побыть с самыми близкими людьми. И – у моря. Просто немного устала за этот год, чувствую – выгорела. Море еще прохладное, но я все равно зашла в воду, хотя бы ноги помочила (улыбается). Этого хватило, чтобы почувствовать себя счастливее. Интересно, что все меня отговаривали ехать: "Наталья, оставайся в Киеве, в Одессе дожди, погода плохая, что ты там будешь делать?" Но я поехала и не пожалела. Мы ничего грандиозного не устраивали. Просто собрались в семейном кругу, пообедали, погуляли у моря, подышали морским воздухом, немного позагорали. Правда, ночь накануне была тревожной, Одесскую область снова атаковали. К счастью, сработали наши силы ПВО.

– А Киев – это ваш дом?

– И не просто дом – это место силы. Когда-то я много лет жила в небольшой хрущевке, которую купила в кредит. И это, кстати, хороший пример того, насколько реальность отличается от распространенных представлений, будто артисты спят на мешках с деньгами. На самом деле большую часть того, что зарабатываешь, постоянно вкладываешь обратно в творчество. Песни, клипы, концерты, костюмы, команда – все требует ресурсов. Я вижу по коллегам, что у многих ситуация такая же. Поэтому для меня всегда было нормальным где-то сэкономить на себе, чтобы инвестировать в то, чем живешь. Я вообще довольно спокойно отношусь к быту. Люблю комбинировать дорогое с доступным, часто перешиваю одежду, даю вещам вторую, а то и третью жизнь. Мне это нравится.

Со временем мы с моим тогдашним мужем продали ту квартиру и переехали в новостройку. Когда появляется семья, со временем хочется немного больше пространства. Да и у меня дома хранится много сценического реквизита, костюмов, оборудования – творчество тоже занимает квадратные метры (улыбается). Сейчас мечтаю о доме. Ведь могу вернуться домой поздно вечером после концертов, а это как раз то время, когда хочется позаниматься голосом. В многоэтажке такие репетиции не всегда уместны, а в доме можно было бы никого не беспокоить.

– Мы начали наш разговор с вашего дня рождения. А если оглянуться назад, какой запомнился больше всего?

– Наверное, больше всего запоминаются юбилеи. Например, мое 30-летие. Но если честно, тогда я была другим человеком. Не могу сказать, что так осознанно жила жизнью, как сейчас. Мне кажется, настоящий вкус приходит позже. Когда пробуждается сознание, когда начинаешь ценить не грандиозные события, а незначительные мгновения. И знаете, что интересно? Многие думают, что после сорока человек должен понемногу успокаиваться, сбавлять обороты. А у меня все наоборот – именно сейчас чувствую какой-то особый драйв, желание успеть больше. Меня очень вдохновляют люди старшего возраста. У многих из них колоссальная любовь к жизни. И, пожалуй, одна из самых важных вещей, которым у них научилась: не откладывать ничего на потом. Ведь когда относишься к каждому дню как к подарку, по-другому воспринимаешь и трудности, и сюрпризы, которые подбрасывает судьба.

– А если говорить о праздниках, которые вы устраивали для других, то на каком удалось по-настоящему удивить?

– У меня есть очень близкие друзья – Эдуард и Наталочка. И однажды на день рождения подруги мне очень захотелось сделать для нее что-то особенное. У нее тогда был непростой период, настроение не праздничное. И я решила взять ситуацию в свои руки. Мы подготовили для нее целую программу. Появилась специальная надпись-послание, я взяла на себя роль ведущей праздника, заранее договорилась со всеми гостями. Мы даже переделали под нее песню, которую исполнили все вместе. Помню еще один очень трогательный момент: пригласили ее на совместное фото, а потом неожиданно достали таблички со словами, которые лучше всего ее характеризуют. Каждый написал, за что ее любит и ценит. Было еще много сюрпризов, танцевальный флешмоб.

Я готовила этот праздник так, как будто делала его для себя. Потому что этот человек для меня действительно как сестра. Знаете, мне вообще очень импонируют люди, которые всего достигли собственным трудом. Например, эти мои друзья сегодня имеют успешный бизнес, сети отелей и ресторанов в Буковеле. Но я помню их другими – тогда, когда все только начиналось.

– В беседе с нашим изданием певица Надя Дорофеева рассказала, что на крупных концертных площадках, например, во Дворце спорта, артисты не всегда зарабатывают, а иногда даже работают в убыток, ведь такие концерты часто являются вопросом престижа. Вы же в последние годы много гастролируете по городам Украины, в частности по небольшим. Насколько сегодня гастрольная деятельность прибыльна?

– Бывает, съездила куда-то: два колеса и подвеска – минус. Еду на концерт и уже думаю: ну все, после возвращения снова на СТО. Потому что есть дороги, где ям так много, что их невозможно объехать – они просто везде. Но все равно едешь, потому что ждут люди. Я просто держу в голове, что сейчас такие времена, когда на многие вещи приходится смотреть по-другому. Где-то поступиться интересами, где-то закрыть глаза на то, что концерт не принесет результата, на который рассчитывала. Часто бывает так, что все, что удается заработать, уходит на расходы команды. Бывают концерты, после которых понимаешь: вышли даже не в ноль, а в минус. Но если после выступления люди подходят с благодарностью, понимаешь, что все это было не зря.

Просто многие люди видят только картинку. Думают: "Ну все, артистка приехала, сейчас карманы набьет". Но мало кто задумывается, сколько всего стоит за выступлением. А это и аренда зала, и печать афиш, и реклама, и отчисления билетной кассе. Это бухгалтерия, налоги, транспортные расходы. Даже если едет минимальный состав команды, все должны получить зарплату.

– А на чем же тогда зарабатывает Наталья Валевская? Откуда вы берете деньги?

– Если говорить откровенно, сейчас мне очень помогли средства от продажи квартиры отца. Фактически почти все деньги сразу ушли на работу. Также использую сбережения, которые удалось заработать ранее – с корпоративов в декабре, что-то было в январе. Сегодня весь фокус – на творчестве. Я хочу полностью обновить репертуар, дать новую жизнь старым хитам, которые слушатели просят перевести на украинский. А это тоже расходы. Люди часто думают: ну что там перевести песню? На самом деле это целый процесс.

Но я всегда была довольно экономным человеком – на "тряпочки" не ведусь (смеется). Я все-таки в прошлом портной верхней одежды. Очень спокойно отношусь к гардеробу. Концертные платья, конечно, время от времени обновляются. А вот в повседневной жизни не гонюсь за новыми вещами. У меня есть одежда, которая служит по десять лет. Просто добавляю аксессуары, по-другому комбинирую, и вещь выглядит по-новому. Наверное, это пришло еще с тех времен, когда шила на заказ. Я хорошо разбираюсь в тканях, знаю, как должна выглядеть качественная вещь и как она должна носиться. Мне могут даже что-то подарить, сшить бесплатно. Просто из уважения к творчеству – это всегда приятно.

– Интересно – о подарках. В интервью нашему изданию оперная звезда Людмила Монастырская рассказывала, что после спектаклей поклонники иногда приносили ей в гримерку драгоценности, но она отказывалась, потому что считала, что это обязывает. А в вашей жизни были подобные истории?

– Я прекрасно понимаю Людмилу, потому что, наверное, это были поклонники, которые потом хотели какого-то продолжения. Думаю, в таких историях часто речь идет не просто о подарке, а об определенных ожиданиях. Но не все в этой жизни продается и не все покупается. Я с благодарностью принимаю подарки, но обычно это символические знаки внимания. А вот что касается дорогих вещей, не люблю ситуаций, когда подарок может создавать ощущение долга или каких-то обязательств.

У меня есть любимый мужчина, он может сделать мне дорогой подарок. И это совсем другая история, где нет скрытых подтекстов. Могут ли близкие люди подарить мне на 45-летие бриллианты? Теоретически могут (смеется). И я, наверное, приняла бы такой подарок. Все-таки юбилей есть юбилей, и в моем окружении есть люди, у которых есть для этого возможности. Но если честно, для меня никогда не были главными именно подарки. Я вам больше скажу: много лет подряд на Новый год я загадывала не вещи, а хороших людей рядом.

– Но любимый муж все-таки подарок сделал?

– Да, подарил кольцо (улыбается).

– Это предложение?

– Возможно. Мне кажется, когда люди уже не один год вместе, то это даже не намек и не громкое заявление. Это просто естественное развитие отношений.

– А вы хотите замуж? Для вас брак важен?

– Для меня сегодня счастье гораздо важнее любых формальностей. Это для меня ценнее, чем штамп в паспорте, поход в ЗАГС или большое торжество. Конечно, семья важна. Особенно сейчас, когда мы живем в такое непростое время. Очень хочется, чтобы люди находили друг друга, создавали семьи. Но для меня гораздо важнее, чтобы эти отношения были настоящими, а не просто официально зарегистрированными. Гармония и – вот что имеет значение. Когда ты просыпаешься утром и думаешь не о том, кто кому что должен, а о том, что сделать, чтобы любимый человек улыбнулся. И чтобы вы, несмотря на все дела, работу, усталость, находили время друг для друга. Поэтому если вы спросите, принципиально ли для меня выйти замуж, то отвечу: нет.

– А этот мужчина – это Андрей, о котором вы рассказывали в прошлом году в интервью?

– Да. Мы с ним из совершенно разных миров. Познакомились на одном из бизнес-форумов. Я тогда представляла свой проект, потому что, кроме музыки, занимаюсь еще несколькими направлениями деятельности. И знаете, что было самым интересным? Он вообще не знал, кто я такая. Знакомился не с певицей Натальей Валевской, а просто со мной как с женщиной.

– Вы рассказывали, что активно переводите свои песни на украинский язык, и уже немало композиций обрели новое звучание. Кстати, в интервью нашему изданию ваш бывший продюсер Игорь Кондратюк признался, что ему нравятся эти работы. Также он рассказывал, что права на часть вашего репертуара принадлежали ему. Удалось ли найти общее решение?

– Да, мы уже подписали новые договоры, и вопрос с правами фактически урегулирован. Поэтому очень надеюсь, что в скором времени слушатели услышат еще больше обновленных версий моих песен на украинском языке.

– А скажите, как вам удалось сохранить теплые отношения с Игорем Кондратюком? Ведь в украинском шоу-бизнесе мы видели разные истории расставаний продюсеров и артистов – например, тот же Виталий Козловский.

– Знаете, мне сложно комментировать чужие истории. Могу говорить только о своем опыте. И когда вспоминаю тот период, то всегда говорю не только об Игоре Васильевиче, но и о его жене Александре. Для меня это всегда была команда. Александра сыграла огромную роль в нашем становлении как артистов. Мы с Виталием Козловским приехали в Киев из регионов – он из Львова, я из Хмельницкого. И далеко не все победители проекта "Шанс" смогли потом построить карьеру. Конечно, многое зависело от нас самих, но было бы несправедливо не признавать роль людей, которые дали нам эту возможность.

Именно благодаря Игорю Васильевичу и Александре нас увидела огромная аудитория. Мы получили доступ к телевидению, к большой сцене. И это был колоссальный шанс. Сегодня молодым артистам гораздо сложнее, потому что конкуренция невероятная. Каждую неделю выходят сотни новых песен. Внимание людей рассеяно, а проектов масштаба "Шанса", которые могли бы по-настоящему открыть нового артиста для всей страны, фактически нет. Поэтому я всегда с благодарностью вспоминаю тот период. Да, мы много работали сами, но если бы не Игорь Васильевич и Александра, не факт, что наши звезды засияли бы так ярко. Мало кто знает, но в свое время именно благодаря Игорю Васильевичу у меня появилась квартира.

– Онодолжил вам деньги на жилье?

– Да. И для меня это был очень важный поступок. Я приехала из небольшого города, родители никогда не были состоятельными, поэтому очень рано поставила себе цель как можно быстрее стать самостоятельной. И когда в жизни появляются люди, которые в тебя верят не только на словах, но и готовы поддержать делом, это запоминается навсегда. Для меня это была не просто финансовая помощь. Это был знак доверия, что в тебе видят перспективу.

– А это была большая сумма?

– Это была пятизначная сумма. Квартиры в Киеве всегда стоили дорого. Точнуюцифру сейчас уже не назову, потому что всеми финансовыми вопросами занимался мой бывший муж. Он вел бюджет, поэтому деталей не помню.

– Вы быстро отдали долги?

– Нет, отдали не быстро, этот процесс растянулся на годы – но это никак не повлияло на наши отношения. Дружба проверяется не только тогда, когда все хорошо, а в сложные моменты. Помню, где-то в 2007 году я ехала на фотосессию для нового альбома и попала в очень серьезную аварию. Это произошло далеко от Киева. И первым, кто приехал на место ДТП, был Игорь Васильевич. Он просто все бросил и поехал. Для меня это был очень сильный поступок. Именно в такие моменты понимаешь, кто есть кто. Не могу сказать, что воспринимаю его как отца – нет. Для меня он скорее как старший брат. Таких людей в моей жизни немного.

– Кстати, Игорь Кондратюк в беседе с нашим изданием рассказал о том, чего я раньше не знала: что ваш тогдашний муж Владимир Пригладь с первых дней полномасштабного вторжения ушел защищать Украину.

– На самом деле это не было большой тайной. Я даже публиковала сторис об этом в начале вторжения. Но важно понимать, что на тот момент наша история как супругов уже фактически завершилась. Мы расстались еще до начала полномасштабного вторжения. Просто официально документы были оформлены чуть позже. Если быть точнее, решение о разводе приняла я. И, наверное, это нужно было сделать раньше, но какое-то время я не знала определенных обстоятельств, о которых сейчас не хочу рассказывать. А когда узнала, поняла, что нужно поставить точку. Сегодня Владимир остается военнослужащим, имеет государственные награды, звания. И я отношусь к этому с уважением. Мы остались в нормальных отношениях. Если возникают какие-то важные вопросы, можем пообщаться.

– То есть дружбы после развода не получилось?

– Скажем так, мы дружим. И мне кажется, это хороший формат для людей, которые прошли совместный путь, но поняли, что дальше каждому нужно идти своей дорогой.

– Вы часто вспоминаете Игоря Кондратюка, а вот о Наталье Могилевской и Кузьме Скрябине, с которыми тоже начинался ваш путь в "Шансе", говорите гораздо реже. Интересно, поддерживаете ли вы сейчас отношения с Натальей?

– Интересный вопрос. Даже немного волнуюсь, как на него правильно ответить (улыбается). Знаете, есть вещи, о которых, наверное, когда-нибудь расскажу подробнее, но не сейчас. И точно не ради хайпа. Если честно, я вообще человек не очень шоу-бизнесовый. С удовольствием жила бы где-нибудь в лесной хижине (смеется). Сидела бы и наблюдала, куда сегодня бежит муравей, как растет травинка.

Что касается Натальи Могилевской и Кузьмы, то здесь важно понимать, что я попала в проект еще до смены формата. Тогда не было так, что один продюсер отвечал за одного участника, а второй – за другого. И Наталья, и Кузьма работали со всеми конкурсантами. Помню один из первых эфиров: Наталья приехала с большим опозданием, и съемки уже начинались без нее. С Кузьмой у меня сразу сложились особые отношения. И после "Шанса" наше знакомство не закончилось. Мы часто пересекались на концертах и корпоративах, потому что заказчики нередко приглашали нас на одни и те же выступления. Много общались после концертов, сидели в одних компаниях. Именно поэтому Андрей мне запомнился не столько как артист, сколько как человек. Для меня большой честью стало то, что в свое время он пригласил меня принять участие в проекте "Друзья поют песни Скрябина". Именно Андрей лично выбрал для меня песню "ВодаОгонь". Я влюбилась в нее с первых нот.

Это невероятно красивая композиция, которую я и сегодня иногда исполняю. Кстати, мой любимый очень любит эту песню и часто просит спеть ее на свой день рождения. Время от времени я даже подумываю о том, чтобы включить ее в репертуар. Хотелось бы, чтобы эта песня продолжала жить. Андрей для меня был человеком необычайной глубины. Мне всегда казалось, что он видел мир шире и тонче, чем многие другие. Он был мудрым, хотя никогда не поучал. Очень остроумным, живым, порой с – ругательным словами. Но странная вещь – из его уст это никогда не звучало вульгарно, а воспринималось как часть харизмы. Для меня он останется неповторимым человеком. И недооцененным артистом.

А Наталья могла не поздороваться. Бывало, что мы встречались на сборных концертах, и она делала вид, что не замечает меня. Могла отвернуться, пройти мимо – вела себя высокомерно. Но почему я говорю об этом в прошедшем времени? Потому что сегодня вижу совсем другую Наталью. И искренне радуют изменения, которые в ней произошли. Когда я только пришла в шоу-бизнес, то очень хорошо запомнила еще один опыт. Моя первая общая гримерка была с уже известными на тот момент артистами – Ассией Ахат и дуэтом "Алиби". Они тогда находились на пике популярности, но относились ко мне с такой теплотой и поддержкой, что помню это до сих пор.

– В вашей карьере был период участия в проекте Аллы Пугачевой "Алла ищет таланты", где вы одержали победу. Как сегодня вспоминаете тот этап?

– Я выиграла в Москве конкурс "Алла ищет таланты", получила от Пугачевой 10 тысяч долларов премии и все эти деньги сразу вложила в творчество – в новые песни, сотрудничество с авторами, запись материала. Конечно, мы с Аллой Борисовной общались лично. После победы она взяла мою песню "Желания сбудутся" в ротацию на своем радио, и это дало результат. Мою музыку услышали во многих городах, даже появились фан-клубы. Кроме того, она пригласила меня на "Рождественские встречи". Фактически все это время я могла наблюдать за ней вблизи и – как она работает, как относится к артистам, к сцене, к самому процессу.

Меня поразило, насколько она внимательна к деталям. Постоянно объясняла молодым артистам вещи, о которых, возможно, им никто до этого не говорил: как вести себя на сцене, как проживать песню, как работать с эмоцией. Потому что петь – это одно, а быть артистом – другое. Помню, она могла и отругать, если кто-то опаздывал. Сама всегда приходила на репетиции заранее. Для меня это тоже было показателем профессионализма. А еще она чрезвычайно серьезно относилась к "Рождественским встречам" и к самому празднику Рождества. Помню, как она сделала замечание при всех одному из артистов за нецензурную лексику, потому что считала, что это особое время, требующее уважения.

Песни, образы, декорации, режиссура – все было продумано до мелочей и работало на общую идею. Это не был человек, который приходит на финальный результат и просто оценивает его. Она присутствовала на всех этапах работы, вникала в детали, контролировала каждый элемент. Еще одна вещь, которая мне запомнилась: для нее не было разделения на звезд первой величины и начинающих артистов. Уважение было видно во всем: в словах, в поведении, в том, как слушала людей и как общалась. И еще в ней была какая-то особая заботливость. Даже не знаю, как это объяснить. Такая себе еврейская мама, больше ни у кого подобного отношения не встречала.

Был период, когда я действительно какое-то время проводила в России, но это абсолютно не мое. Многие из наших артистов вспоминают то время как очень сложное морально, и я согласна. Сегодня понимаю: душа и тело всегда подают сигналы. Честно показывают, твое это или нет. Хорошо тебе в этом месте, в этих обстоятельствах, среди этих людей – или каждый день заставляешь себя через силу. Тогда это было в определенной степени насилие над собой, потому что внутренне мне это не отзывалось. Все эти амбиции, погоня за статусом, постоянное доказательство чего-то кому-то, эта так называемая ярмарка тщеславия – это никогда не было моей природой. И знаете, сейчас я думаю, что Бог увел меня от многих вещей. Я этому рада.

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