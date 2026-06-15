Деньги на карту, солдат — дома: в Одесской области разоблачили полковника, который устраивал уклонистов на работу в тылу. Фото

В Одесской области правоохранители разоблачили должностного лица регионального управления территориальной обороны, которого подозревают в организации незаконной схемы уклонения от мобилизации. По данным следствия, военный чиновник за деньги помогал "оформлять" фиктивную службу и снимать людей с розыска ТЦК.

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Ему уже сообщено о подозрении, а суд избрал меру пресечения. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре южного региона.

По данным следствия, в июне 2026 года полковник разработал схему незаконного обогащения, связанную с уклонением от мобилизации. Военнообязанным он предлагал "решить вопрос" с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки за вознаграждение от 5 000 до 7 000 долларов США.

Речь шла не только о снятии с розыска за нарушение воинского учета. Чиновник также обещал фиктивное трудоустройство в подконтрольную воинскую часть, что фактически позволяло "новобранцам" избегать реальной службы и боевых задач.

Отдельным условием участия в схеме была передача банковской карты, на которую поступало денежное обеспечение военнослужащего. По версии следствия, эти средства контролировались организаторами схемы.

Схема начала рушиться после того, как один из военнообязанных, находившийся в розыске ТЦК, отказался платить и обратился к правоохранителям.

Для получения средств полковник привлек гражданского посредника. 10 июня 2026 года после передачи 6 000 долларов США за "услугу" его задержали правоохранители в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 3 миллионов гривен –.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы, которые могли быть вовлечены в организацию незаконного трудоустройства и финансовых операций.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также раскрыли схему, по которой запчасти к бронетехнике, ранее списанные как якобы уничтоженные во время российских обстрелов, могли быть повторно проданы государственным оборонным предприятиям на сумму свыше 350 млн грн. По делу уже сообщено о подозрении организатору сделки и бывшему заместителю командира воинской части, который, по данным следствия, получил не менее 2,8 млн грн неправомерной выгоды.

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