Поклонялись портрету Ким Чен Ына и 'взрывали' Белый дом: что известно о лагере в КНДР, куда Россия отправляла украинских детей

Страна-террорист Россия похищает украинских детей с оккупированных территорий и проводит с ними пропагандистскую работу. Захватчики меняют мировоззрение несовершеннолетних не только в РФ, но и активно привлекает с этой работе Северную Корею.

Видео дня

В 2024-2025 годах по меньшей мере двое детей из захваченных территорий россияне возили в лагерь "Сондовон" в КНДР. Об этом говорится в расследовании "Суспільного".

Пропаганда КНДР

В конце 2025 года правозащитница человека Екатерина Рашевская во время слушаний в Сенате США сообщила, что поездки украинских детей в КНДР координировали российские молодежные организации, среди которых "Движение первых".

Международный детский лагерь "Сондовон" расположен вблизи портового города Вонсан на берегу Японского моря. Его часто называют северокорейским аналогом крымского лагер "Артек". Большую часть расходов на пребывание детей-иностранцев в лагере покрывает Социалистическая патриотическая молодежная лига КНДР.

В 2024 году российская организация "Движение первых" объявила конкурс "Первые едут в "Сондовон". Россияне называли поездку совместным проектом "Движения первых", подсанкционного международного детского центра "Артек" и дирекции "Всемирного фестиваля молодежи".

Для поездки в лагерь от детей требовали написать эссе на одну из тем: "Какой я вижу роль России в новом многополярном мире", "Почему мне интересно посетить КНДР" или "Что бы я хотел/хотела рассказать о России детям из КНДР".

Россияне писали, что везут детей в КНДР для "умножения традиционных братских отношений между народами". Украинские журналисты в свою очередь добыли списки детей, которых возили в Северную Корею, и среди них оказались дети с оккупированных украинских территорий.

Журналисты выяснили, что в первой группе 12-летний Михаил из оккупированного в 2014 году города Макеевки был единственным ребенком с захваченных территорий.

Парень учится в местном лицее и активно участвует в посвященных России конкурсах. В 2023 он стал бронзовым призером всероссийского конкурса "Чудо России" за видеопрезентацию "Преподобный Илья Макеевский". На видео ребенок рассказывал, что гордится, что "ДНР" стала частью великой России, и выражал надежду, что война закончится победой РФ.

Также в соцсети журналисты нашли сообщение, в котором Михаил рассказал о своей поездке в КНДР. В комментарии пропагандистскому изданию "ZOV ДНР" парень рассказывал, что о конкурсе на отбор в лагерь он узнал на сайте "Молодежь России".

По словам парня, в лагере КНДР он больше узнал культуру и традиции обеих стран. Также он рассказал, что ежедневно дети видели на экскурсиях по пять-шесть монументов, и восхитился тем, что в КНДР настолько развит культ личности.

Чем занимается лагерь "Сондовон"

В северокорейском лагере не обходится без российских пропагандистских нарративов. На опубликованном в 2024 году видео один из участников лагеря на фоне вооруженных солдат РФ произносит речь, в которой говорил, что "дни американского империализма сочтены".

Кроме того, дети, отдыхавшие в лагере, всегда должны были кланяться портрету вождя, висевшего при входе в столовую. Посетители лагеря также рассказывали, что среди развлечений были компьютерные игры с насильственными, политизированными сюжетами, например, с подрывом Белого дома.

Правозащитница Екатерина Рашевская заявила, что детей возят в северокорейский лагерь, чтобы воспитывать в них толерантность к войне и насилию. Такие практики имеют много общего с советскими методами использования детей в государственных идеологиях и культуре. Кроме того, у детей формируют лояльность к государству-агрессору и его союзникам, в частности, КНДР, которая фактически является соучастницей войны против Украины и признана США государством-спонсором терроризма.

Напомним, в поздравлении с Новым 2026 годом диктатор КНДР Ким Чен Ын упомянул об отношениях Пхеньяна с Москвой и помощи российскому агрессору в войне против Украины. По версии северокорейской пропаганды, союз двух диктаторов "невозможно победить".

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно отчетам разведки, КНДР и дальше планирует направлять своих военнослужащих в Российскую Федерацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!