'Братский народ': Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении заявил о 'непобедимом союзе с РФ'

В поздравлении с Новым 2026 годом лидер КНДР Ким Чен Ын упомянул об отношениях Пхеньяна с Москвой и помощи российскому агрессору в войне против Украины. По версии северокорейской пропаганды, союз двух диктаторов "невозможно победить".

Об этом передает The Guardian со ссылкой на ЦТАК, государственное Центральное информационное агентство Кореи. Напомним: по данным южнокорейских и западных разведывательных служб, КНДР отправила в Российскую Федерацию тысячи военнослужащих, чтобы поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину.

По оценкам Сеула, на "СВО" по меньшей мере 600 граждан Северной Кореи погибли, еще тысячи получили ранения.

Ким Чен Ын в новогоднем обращении хвастался участием КНДР в войне

Ким похвалил наемников, поздравив их с "героической" защитой чести нации и призвав "быть храбрыми".

"Поскольку вся страна окутана праздничной атмосферой встречи Нового года, я еще больше скучаю за вами – теми, кто храбро сражается на полях сражений на чужбине даже в этот момент", – обратился диктатор к солдатам.

"Позади вас Пхеньян и Москва", – сказал он.

Военнослужащие, по словам лидера Северной Кореи, укрепляют "непобедимый союз" с Россией, борясь якобы за "братский русский народ".

Кроме этого, Ким Чен Ын намекнул, что в 2026 году состоится еще больше зарубежных операций для армейцев КНДР. Последние, по его словам, будут гордиться "выдающимися подвигами, которые вы совершите на зарубежных полях сражений".

Добавим: одиозный политик отметил Новый год пышным праздничным выступлением и речью на стадионе Пхеньяна, посвященном Первому мая. На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, Ким Чен Ына сопровождали жена Ри Соль Чжу и дочь Чу Е (которая считается его вероятной преемницей).

