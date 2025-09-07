КНДР и дальше планирует направлять тысячи своих граждан в Россию – разведка

КНДР и в дальнейшем планирует направлять своих граждан на территорию страны-агрессора России. Они будут привлекаться на работу в оборонные и строительные предприятия РФ.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, передает "Укринформ". Он добавил, что в Курской области уже находится тысяча рабочих, которые будут работать на строительстве.

"Давайте посмотрим на Северную Корею. Там вообще сейчас в планах тысячи представителей различных специальностей Северной Кореи направлять на работу, на изучение опыта в Российскую Федерацию. Причем как в оборонно-промышленный комплекс, так и для оказания помощи в строительстве, в других отраслях промышленности РФ", – рассказал Скибицкий.

Россия привлекает иностранцев на работу, связанную с войной в Украине

Генерал-майор подчеркнул, что речь идет о значительном количестве, а именно около 6000 северокорейских рабочих на территории Курской области, из которых более тысячи уже прибыли. По его словам, этих работников привлекают к восстановлению дорог и обустройству оборонительных рубежей в регионе.

К тому же их направляют на предприятия, где изготавливают боеприпасы и вооружение с целью приобретения соответствующего опыта. Скибицкий также отметил, что украинская разведка владеет информацией о вербовке иностранных граждан для работы на предприятиях в зоне Елабуги.

"Там россияне развивают свое производство. Если когда-то начинали от тысячи сотрудников, то на сегодня у них планы вообще иметь 40 000 сотрудников в зоне Елабуги, которая производит БПЛА", – пояснил он.

Заместитель начальника ГУР МО Украины добавил, что многие иностранцы сначала соглашаются на работу в России и подписывают трудовые контракты. Однако позже значительная часть из них переходит на службу в Минобороны РФ и отправляется на войну в Украину.

Как писал OBOZ.UA, ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что Россия планирует развернуть на территории Курской области подразделение саперов из КНДР. В частности, командованию страны-агрессора приказали сообщить об этом своим подчиненным, чтобы избежать случаев "дружественного огня" или других инцидентов, вызванных языковыми барьерами.

