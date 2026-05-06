По факту давления народным депутатом на журналистов OBOZ.UA Генеральный прокурор открыл уголовное производство: подробности

Народный депутат Украины ІХ созыва от фракции "Слуга народа" от 96-го избирательного округа Ольга Василевская-Смаглюк начала давить на журналистов OBOZ.UA после того, как мы выяснили, что она могла скрыть элитный Jaguar. Политик безосновательно обвинила нас в проплаченных публикациях.

Видео дня

Это является давлением со стороны народного депутата в отношении независимого медиа. По данному факту экономист Владимир Компаниец подал заявление о совершении Василевской-Смаглюк уголовного преступления.

Его квалифицировали по ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). После обращения журналистов OBOZ.UA к народному депутату она публично заявила о якобы медийном давлении на нее и обвинила медиа в заказном характере материала. Соответствующие сообщения появились в ее официальном Telegram-канале 19 февраля.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко открыл уголовное производство. По делу проводится досудебное расследование.

С чего все началось

OBOZ.UA подготовил материал о том, что Василевская-Смаглюк могла скрыть элитный Jaguar, записав авто на брата. Перед публикацией статьи мы обратились к нардепу, чтобы она самостоятельно разъяснила ситуацию.

Василевская-Смаглюк посоветовала нам обратиться к ней с официальным запросом – что мы и сделали. Однако еще до того, как предоставить нам ответ, нардеп вышла в публичное пространство с заявлением, что на нее якобы готовится медийная атака в связи с ее позицией по экспорту леса, – и обвинила нас в том, что мы берем деньги за публикацию информации о ее авто.

OBOZ.UA тогда призвал Василевскую-Смаглюк предоставить документальные доказательства своего заявления – иначе это будет считаться давлением на СМИ со стороны народного депутата в отношении независимого медиа. Все ответы, которые бы поступили от нардепа, были бы опубликованы.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно мы начали готовить большой материал о состоянии и образе жизни Василевской-Смаглюк – чтобы понять, чем вызвана такая бурная реакция на наш запрос. Кроме того, мы решили обратить внимание на ее заявление по экспорту древесины – чтобы выяснить, что именно она предлагает и о какой неуплате налогов говорит.

Оказалось, что речь идет о заявлении, в котором она фактически предлагает отменить запрет на экспорт леса-кругляка за границу.

Василевская-Смаглюк в своем посте поставила под сомнение целесообразность запрета продажи леса-кругляка за границу, потому что 20 (правда крупнейших) из 4084 предприятий, которые закупают лес, платят, по версии нардепа, мало налогов. Во время полномасштабной войны, в условиях значительного дефицита древесины в стране, Василевская-Смаглюк предлагала продавать необработанную древесину за границу.

Экономист Владимир Компаниец публично ответил и прочитал ликбез народному депутату, заместителю председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и объяснил, что такое НДС, как он работает и как происходит возмещение НДС государством.

"Мне стыдно, что люди, которые являются представителями правящей партии "Слуга народа", принимают законы, представляют Украину перед международными организациями, но не имеют даже базового представления о налогах и о том, как они работают", – отметил ви

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!