"Слуга народа" Василевская-Смаглюк хочет продавать лес за границу? OBOZ.UA после безосновательного обвинения обратил внимание на скандальное заявление нардепа и ее связи с ГП "Леса Украины"

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк несколько дней назад публично обвинила OBOZ.UA в "заказной грязи". Как только мы обратились к ней за комментарием (который так и не получили), она сразу же анонсировала атаку на нее в своих соцсетях и сама продемонстрировала пример распространения той самой грязи.

Василевская-Смаглюк атаковала наше издание, потому что мы заметили, что ее Jaguar (оформленный на брата) продается. И продавец Игорь – тезка ее мужа, который при этом имеет идентичный номер (кроме кода мобильного оператора). Как только журналистка OBOZ.UA спросила у мужа нардепа, не он ли продает машину, которая якобы принадлежит шурину, объявление сняли с публикации. О машинах нардепов мы уже опубликовали целую серию материалов.

В новом тексте должно было быть упоминание и о Jaguar Василевской-Смаглюк (среди других ее коллег и их авто). Однако оказалось, что нардепу легче обвинить нас в "заказной грязи", чем дать комментарий. Она уверена, что заинтересованность автомобилем – это месть за "публикации о деревообработчиках, которые заплатили налогов меньше, чем получили возврат НДС".

Уже после ее обвинений в адрес OBOZ.UA, мы решили изучить, о каких деревообработчиках писала народный депутат. Оказалось, что речь идет о заявлении, в котором она фактически предлагает отменить запрет на экспорт леса-кругляка за границу.

Василевская-Смаглюк в этом посте ставит под сомнение целесообразность запрета продажи леса-кругляка за границу, потому что 20 (правда крупнейших) из 4084 предприятий, которые закупают лес, платят по версии нардепа мало налогов. Во время полномасштабной войны, в условиях значительного дефицита древесины в стране, Василевская-Смаглюк предлагает продавать необработанную древесину за границу.

Конечно, все предприятия (и не только деревообрабатывающие) должны платить налоги. OBOZ.UA системно выступает за борьбу с тенизацией украинской экономики, наша редакция поддерживала инициативы и по ужесточению наказания за "зарплаты в конверте", мы также десятки раз писали о схемах с ФОПами и призывали принять изменения в действующее законодательство.

Вопрос не в тех предприятиях, которые упомянула Василевская-Смаглюк. На самом деле она призывает разрешить продавать лес-кругляк за границу. Запрет на экспорт, который действует уже много лет (сначала – через закон, потом – постановления правительства), народный депутат называет решением, которое принято "под видом революционной целесообразности". А призывы поддержать украинского производителя такими, что высказаны в "коммунистическом угаре".

"Под видом революционной целесообразности, с прошлого года правительство ввело нулевую квоту на экспорт дров хвойных пород, и уже много лет действует мораторий на экспорт кругляка. Под лозунгами "Поможем внутреннему переработчику!", "Даещ добавленную стоимость!", "Нет лысым Карпатам!" ну и так далее в коммунистическом угаре", – написала Василевская-Смаглюк.

И это ее заявление противоречит не только официальной позиции правительства, Комитета по вопросам экономического развития, это против здравого смысла. Вырубать и вывозить леса не выгодно ни с экологической, ни с экономической точки зрения. Если развивать собственную деревообрабатывающую отрасль, это позволит создавать новые высокотехнологичные рабочие места, стимулировать рост экономики. Вместо того, чтобы экспортировать в больших объемах лес-кругляк, необходимо создавать условия, в частности, для изготовления мебели в Украине и ее продажи за границу. Экспорт необработанной древесины самый простой, но губительный для страны способ заработка.

В Украине и так наблюдается нехватка древесины. Как заявляла несколько месяцев назад премьер Юлия Свириденко, украинские предприятия простаивают или работают на минимальных мощностях из-за нехватки древесины. Войску необходима древесина для своих нужд. От наличия древесины зависит жизнь в сельских общинах, где дрова являются ключевым ресурсом для отопления зимой.

"Кроме того, война принесла значительный вред окружающей среде. Часть лесов временно оккупированы или повреждены боевыми действиями. Поэтому экспорт древесины будет создавать дополнительную нагрузку на окружающую среду", – говорила Свириденко.

Украина сейчас заинтересована в развитии отрасли как никогда. В ЕС доля биотоплива в муниципальных котельных часто превышает 70%. Отходы лесозаготовки (щепки, опилки) заменяют дорогой импортный газ. Древесина обеспечивает около 28–30% всей потребляемой энергии в Финляндии (это больше, чем нефть или ядерная энергия).

У Украины просто нет другого пути, кроме как развивать собственное производство, заниматься переработкой, использовать в энергетике отходы лесозаготовки. Продавать необработанную древесину за границу в нашей ситуации – преступление против государства. Это такой же удар по будущему, как и российская ракета, которая прилетает по стратегическому предприятию.

Зачем это Василевской-Смаглюк? Неужели хоть кто-то из ее избирателей поддержит идею продавать необработанную древесину? Интересно также, почему бывшая журналистка, председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации доходов решила заниматься вопросами экспорта леса?

Лесом Василевская-Смаглюк интересуется уже не первый год. Юрий Болоховец, который в прошлом году вышел под залог в 9 млн грн, в 2022-м включил Смаглюк в состав коллегии Гослесагентства. Она стала единственным народным депутатом среди профильных специалистов. На своей странице Василевская-Смаглюк хвалила ГП "Леса Украины", которые с момента создания возглавил Болоховец. Утверждала, что они единственные открыто отчитываются о своей работе.

А ГП "Леса Украины", зато цитировали Смаглюк, которая снова их хвалила – якобы ГП "Леса Украины" своим существованием минимизировали злоупотребления. Вместе с Болозовцем Смаглюк высаживала деревья, она также, как заметили журналисты, пришла на его суд, где чиновнику избирали меру пресечения.

Певица Тина Кароль публично благодарила ГП "Леса Украины" за то, что они помогли закупить оборудование ее фонду, который занимается помощью онкобольным детям. Кароль также поблагодарила и Василевскую-Смаглюк "за импульс". Вероятно, именно она подтолкнула "Леса Украины" к участию в благотворительности. И это тоже подтверждает ее особые взаимоотношения с Болоховцем.

Хотя сейчас такая связь депутату не особо выгодна. Как установили ГБР, Болоховец, имея относительно скромную зарплату, тратил миллионы на недвижимость и авто.

"Разоблачен один из ключевых фигурантов лесной сферы – генеральный директор государственного предприятия "Леса Украины". Он государственный служащий категории "А". И по этому статусу – особая ответственность. Сегодня ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)", – сообщил в прошлом году генпрокурор Руслан Кравченко.

По версии следствия, гендиректор ГП "Леса Украины" стал владельцем элитной недвижимости в центре Киева, 8 земельных участков, грузового автотранспорта, а также значительно приумножил денежные активы на банковских счетах.

Как отмечают в ГБР, чтобы скрыть истинный источник происхождения имущества, чиновник использовал сложную схему легализации "привлекая близкое окружение". В частности, элитную квартиру в Печерском районе Киева стоимостью более 9 миллионов гривен оформлено на его близкого друга, который фактически не имел отношения к ее приобретению.

Все переговоры с продавцом, выбор объекта, заключение договоров и расчеты осуществляла жена подозреваемого, действуя от имени "номинального" владельца. Подобные схемы использовались и при оформлении земельных участков и транспорта.

Можно было бы последовать примеру Ольги Василевской-Смаглюк (которая абсолютно голословно обвинила нас в заказности) и утверждать, что ее дружба с Болоховцем – проявление коррупции, и сейчас она задела мораторий на экспорт леса-кругляка в интересах дельцов, которые имеют доступ к лесу и первые готовы поставлять древесину за границу. Но мы этого делать не будем. Пусть с этим разбираются правоохранители.

Вместе с тем, OBOZ.UA продолжит писать и о состоянии Ольги Василевской-Смаглюк, и о ее позиции по мораторию на экспорт леса.

И еще кое-что относительно ее заявления

Во-первых, нельзя судить обо всей отрасли, оценивая ТОП-20 предприятий. На этот аргумент содержательно ответил политик и профильный эксперт Сергей Одарич. Если коротко:20 предприятий – это всего 0,5% от всех покупателей. Вместе они купили 20% заготовки, среди них – шесть заводов, которые изготавливают плиты ДСП и МДВ – они покупают дрова. При том они заплатили любимому предприятию Василевской-Смаглюк ГП "Леса Украины" 11 млрд грн (предприятие всего получило 20 млрд). Кроме того, как пишет Одарич, ни одна из компаний из ТОП-20 не является производителем конечного продукта. Их готовая продукция – это сырье для следующих этапов переработки. 95% всей мебельной отрасли работает на "сырье" этих 20 заводов.

Во-вторых, ее оценка предприятий по размеру уплаченного НДС – манипулятивная. Экономист Владимир Компанциец публично ответил ей: "Когда вы видите, что определенные предприятия уплатили ноль НДС в бюджет и получили возмещение, это лишь означает, что у их поставщиков возникли обязательства по уплате этого НДС".

Но даже если бы ТОП-20 предприятий отрасли, которые она назвала, и должны были бы платить больше, это вовсе не означает, что это причина для отмены моратория на экспорт леса-кругляка.

Народные депутаты вместе с исполнительной властью должны создавать условия для развития украинского бизнеса внутри страны, а не искать способ личного обогащения и выдвигать безосновательные обвинения в "заказной грязи". А предлагать отменить экспорт леса-кругляка – это не государственная позиция, а преступление против государства.