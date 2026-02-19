"Слуга народа" Василевская-Смаглюк могла скрыть элитный Jaguar, записав авто на брата: OBOZ.UA выяснил подробности, а нардеп начала давить на медиа

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") задекларировала пользование автомобилем элитного класса JAGUAR I-PACE 2018 г.в. Сейчас же это авто выставлено на продажу на популярной профильной платформе. И хотя согласно декларации "Ягуар" принадлежит брату депутата, продает его лицо с таким же именем, как у мужа Василевской-Смаглюк. Что может быть признаком того, что на самом деле депутат оформила на брата свое авто, а теперь его продает.

"Вычислить" же депутатский "Ягуар" OBOZ.UA удалось на основе открытой публичной информации. Так:

По данным системы YouControl, Сергею Василевскому принадлежит JAGUAR I-PACE 2018 г. в., универсал серого цвета, с номером, начинающимся на "АІ 4...".

Такое же авто с таким же номером было выставлено на платформе по продаже автомобилей.

При этом продавцом авто выступает некий Игорь. То есть не официальный владелец, а другое лицо. Пикантность же ситуации в том, что мужа Василевской-Смаглюк также зовут Игорь. Поэтому не исключено, что он и продавец являются одним лицом.

Подтверждением же этого может служить тот факт, что после того, как с Игорем Смаглюком – мужем Ольги – связалась журналистка OBOZ.UA, объявление о продаже "Ягуара" было удалено.

Следовательно, можно предположить, что муж нардепа пытался продать автомобиль, который принадлежит ее брату, однако ездит на нем (по собственной же декларации) она сама. А потому не исключено, что на самом деле Василевская-Смаглюк и является реальной владелицей авто – просто пытается скрыть это, зарегистрировав его на родственника.

Вместе с тем мы решили обратиться к самому нардепу – чтобы она самостоятельно разъяснила ситуацию. В ответ Василевская-Смаглюк посоветовала нам обратиться к ней с официальным запросом – что и было нами сделано.

Однако еще до того, как предоставить нам ответ, нардеп вышла в публичное пространство с заявлением, что на нее якобы готовится медийная атака в связи с ее позицией по экспорту леса – и обвинила нас в том, что мы берем деньги за публикацию информации о ее авто.

Поэтому мы вынуждены ответить нардепу: на OBOZ.UA регулярно выходят материалы об образе жизни нардепов и различных чиновников. Отдельно мы внимательно следим за тем, какие автомобили они покупают (последняя публикация – по ссылке). Поэтому наш интерес к ее "Ягуару" и тому, кому он принадлежит, вызван исключительно профессиональной деятельностью и общественной важностью темы.

Кроме того, призываем Василевскую-Смаглюк предоставить документальные доказательства своего заявления – иначе это будет считаться давлением на СМИ со стороны народного депутата в отношении независимого медиа.

Все ответы, которые поступят от нардепа, будут опубликованы.

Параллельно мы начали готовить большой материал о состоянии и образе жизни Василевской-Смаглюк – чтобы понять, чем вызвана такая бурная реакция на наш запрос. А кроме того, решили обратить внимание на ее заявление по экспорту древесины – дабы выяснить, что именно она предлагает и о какой неуплате налогов говорит.

Больше – в следующих публикациях OBOZ.UA.