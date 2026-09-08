По делу "Карфаген" арестовали родственника и доверенное лицо Кропивы: чем он занимался

Высший антикоррупционный суд взял под стражу адвоката Александра Дидича, которого подозревают по делу "Карфаген". По версии следствия, он был доверенным лицом Сергея Кропивы, известного как "Канцлер".

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Дидича подозревают в участии в преступной организации и легализации имущества. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания Высшего антикоррупционного суда.

ВАКС взял Дидича под стражу

ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива и избрал Александру Дидичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение вынес следственный судья Игорь Строгий.

В то же время суд определил возможность внесения залога в размере 15 миллионов гривен.

Если Дидича освободят под залог, он должен будет выполнять ряд процессуальных обязательств. В частности, сдать паспорта для выезда за границу, воздерживаться от общения с определенными лицами, в том числе с Кравченко, а также носить электронный браслет.

Какова роль Дидича в деле "Карфаген"

По данным следствия, Александр Дидич был доверенным лицом Сергея Кропивы. Кроме того, жена Дидича является сестрой "Канцлера".

Следствие считает, что адвокат занимался сокрытием принадлежности имущества Кропивы. Для этого, по версии правоохранителей, имущество перерегистрировали от одних близких лиц на других, связанных с "Камрадом" Куцим — водителем Кропивы.

Дидичу сообщили о подозрении в совершении двух особо тяжких преступлений — участии в преступной организации и легализации имущества.

Что известно о деле

4 сентября НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации "Карфаген", в рамках которой была разоблачена предполагаемая преступная организация во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора. По данным антикоррупционных органов, участники схемы могли быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

НАБУ также обнародовало видео с материалами прослушивания, на котором записан голос Сергея Кропивы. В разговорах фигурант, которого следствие связывает с этой схемой, выступает под псевдонимом "Канцлер".

Впоследствии в САП заявили, что Сергей Кропива, которого следствие считает организатором схемы по "крышеванию" мошеннических колл-центров, мог действовать при полной поддержке генерального прокурора Руслана Кравченко. Об этом 6 сентября во время избрания Кропиве меры пресечения заявил прокурор САП Николай Карась, ссылаясь на материалы дела.

По словам прокурора, Кропива якобы получил контроль над всеми уголовными производствами в отношении колл-центров при содействии Кравченко. В САП также утверждают, что генпрокурор мог принимать меры, чтобы другие его заместители не препятствовали работе схемы.

Как писал OBOZ.UA, 7 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о подаче заявления об отставке. Причиной своего ухода он назвал "политическое решение".

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