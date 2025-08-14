Организовывали выезд в пять стран: полиция перекрыла десятки каналов незаконной переправки лиц за границу. Фото

За сутки оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции совместно с Госпогранслужбой, прокурорами, ГБР и СБУ провели более 150 обысков. В результате 34 фигурантам сообщено о подозрении, 8 из них задержаны в процессуальном порядке.

Организаторам "схем" грозит до девяти лет заключения. Ориентировочная сумма средств, которую они планировали получить от "клиентов", составляла около 500 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Что известно о схемах для уклонистов

Злоумышленники использовали различные схемы: оформляли фиктивные медицинские документы и группы инвалидности, снимали лиц с розыска, вносили ложные данные в систему "Шлях" и переправляли мужчин призывного возраста вне пунктов пропуска – пешком, на лодках или в автомобильных тайниках. Их "клиенты" планировали выезд в Молдову, Румынию, Польшу, Словакию и Беларусь, а стоимость услуг колебалась от тысячи до 25 тысяч долларов с человека.

Правоохранители документировали деятельность групп в разных регионах страны.

В частности, во Львовской области участники организовывали переправку вне пунктов пропуска, оформляя фиктивные медицинские справки и обещая снять людей с розыска. Так, служащий одного из военных подразделений за 4 000 долларов обещал "клиенту" снять его с розыска и обеспечить нужное заключение ВВК для беспрепятственного выезда в страны Европейского Союза.

В Одесской области использовали морской транспорт и автомобильные тайники, на Закарпатье – перевалочные базы и маршруты через лес. Стоимость "услуг" составляла от 1 000 до 15 000 долларов.

В Винницкой области мужчин за 15 000 долларов с человека переправляли на лодках через Днестр, в Ивано-Франковской – через лесные массивы после временного содержания в отелях.

В Киеве и области действовали схемы с подделкой военных документов и внесением ложных данных в систему "Шлях".

На Николаевщине среди ликвидированных "схем" выезда – переправка мужчин в грузовиках среди товара, которые двигались в Молдову. Полицейские задержали организатора на горячем, во время получения 23 000 долларов за пересечение границы двух военнообязанных лиц.

Действия организаторов квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ст. 190 (мошенничество);

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Первый этап спецоперации состоялся в начале 2025 года, тогда правоохранители провели 600 обысков по стране и объявили более 60 подозрений участникам незаконной переправки лиц.

Что предшествовало

Накануне стало известно, что в Украине продолжается масштабная спецоперация, направленная на перекрытие каналов незаконной переправки мужчин призывного возраста за пределы страны. Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 150 одновременных обысков по всей территории государства.

В Закарпатской области рядом с границей обнаружили большую группу из 19 нарушителей, которые планировали незаконно попасть в Словакию. Пограничники предотвратили попытку и задержали мужчин вблизи села Палло Ужгородского района.

Как писал OBOZ.UA, 10 августа пограничники сообщили о задержании трех мужчин, которые пытались по горам сбежать в Словакию. О пребывании неизвестных в пограничье правоохранителям рассказали местные жители.

