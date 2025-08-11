Горы не помогли: на Закарпатье задержали трех мужчин, которые хотели сбежать в Словакию

В Закарпатской области пограничники задержали трех мужчин, которые пытались по горам сбежать в Словакию. О пребывании неизвестных в пограничье правоохранителей проинформировали местные жители.

Видео дня

Об этом 10 августа сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что впоследствии передвижение трех неизвестных лиц также было зафиксировано с помощью технических средств.

В конце концов ночью их задержали военнослужащие отдела "Великий Березный" Чопского отряда. Мужчины в тот момент направлялись в сторону границы со Словакией – их обнаружили в нескольких сотнях метров от госграницы.

Когда нарушители заметили пограничный наряд, они начали убегать. Чтобы их остановить, военнослужащие произвели несколько предупредительных выстрелов вверх и задействовали служебную собаку.

"В ходе проведения проверочных мероприятий оперативники отряда установили, что беглецы являются местными жителями в возрасте от 37 до 48 лет, которые решили искать лучшей доли в странах ЕС", – сказано в сообщении.

Правонарушителей задержали в административном порядке и доставили в пограничное подразделение. Мужчины будут отвечать перед законом за попытку незаконного пересечения границы и за злостное неповиновение законному распоряжению сотрудников Госпогранслужбы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили нарушителя, который пытался сбежать в Молдову неординарным способом. Мужчина хотел полететь на параплане, приобретенном в интернете за 500 евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!