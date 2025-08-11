УкраїнськаУКР
На Закарпатье задержали 19 уклонистов, которые пытались незаконно попасть в Словакию. Видео

Дарья Дурова
Расследование
1 минута
525
В Закарпатской области рядом с границей обнаружили большую группу из 19 нарушителей, которые планировали незаконно попасть в Словакию. Пограничники предотвратили попытку и задержали мужчин вблизи села Палло Ужгородского района.

Уклонистов заметили камеры наблюдения и БПЛА

Приближение нескольких групп неизвестных к государственной границе с помощью камер видеонаблюдения зафиксировали военнослужащие отделения "Паладь Комаровцы". Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Дальнейшее передвижение граждан пограничники Чопского отряда отслеживали беспилотником. На задержание выбыла группа реагирования от подразделения и оперативные сотрудники.

"Правонарушители не отреагировали на требование пограничного наряда остановиться, поэтому военнослужащим пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх", – проинформировала пресс-служба.

Сначала задержали 18 нарушителей, а затем – еще одного, который отстал от своих "коллег" на значительное расстояние.

"Задержанных доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств они будут привлечены к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", – отметили в Госпогранслужбе.

Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконной переправки военнообязанных на территорию Словакии.

Как писал OBOZ.UA, 10 августа пограничники сообщили о задержании трех мужчин, которые пытались по горам сбежать в Словакию. О пребывании неизвестных в пограничье правоохранителям рассказали местные жители.

