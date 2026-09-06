Операция "Карфаген": Зеленский еще в августе отдал распоряжение бороться с колл-центрами

В Украине может действовать около двух тысяч мошеннических колл-центров, и примерно половину из них в этой среде называют "белыми", поскольку они имеют влиятельное прикрытие, платят ежемесячную "абонплату" и могут не опасаться обысков. Западные партнеры уже давно сигнализировали украинским властям о масштабах проблемы. Поэтому неудивительно, что президент Украины Владимир Зеленский еще в августе дал указание бороться с колл-центрами.

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Одновременно, то есть примерно за четыре недели до публичной фазы спецоперации "Карфаген", силовики поняли, что НАБУ работает над темой колл-центров. В это время, по информации источников ZN.UA, и состоялось совещание, в ходе которого президент поручил главе СБУ Александру Упокладу бороться с мошенниками.

Работа на публику и скрытая деятельность

Силовики отреагировали довольно быстро и начали "рассчитанную на публичный эффект кампанию", которая должна была продемонстрировать обществу активную борьбу с колл-центрами.

Так, уже 12 августа Нацполиция сообщила о 411 обысках и прекращении работы 94 мошеннических офисов.

В материалах по операции "Карфаген" есть запись, как один из известных подозреваемых, бывший сотрудник Офиса генпрокурора Сергей Кропива обсуждает, как закрывать по десять центров в неделю и хорошо освещать эту работу.

Однако антикоррупционеры считают, что целью такой "работы на публику" не всегда было прекращение деятельности колл-центров. Наоборот – считается, что "Канцлер" (напомним, что именно так в записях фигурирует вышеупомянутый Кропива) помогал одним участникам рынка и использовал правоохранительные возможности против других, создавая при этом картинку системной борьбы с преступностью в этой сфере.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что в Украине нужно "полностью покончить" с мошенническими колл-центрами. А уже на следующий день глава государства направил в Верховную Раду соответствующие законопроекты.

А 4 сентября стало известно, что НАБУ и САП заявили о проведении новой спецоперации по разоблачению преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". По данным антикоррупционеров, участники организации причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

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