Оборудовала арендованную квартиру под "наблюдательный пункт": в Хмельницкой области разоблачили агентку РФ, которая корректировала ракетно-дроновые удары. Фото

В Хмельницкой области к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили 27-летнюю местную жительницу, которая работала на российскую ФСБ и собирала разведданные для корректировки ракетно-дроновых ударов по области. Для выполнения задания предательница арендовала квартиру напротив одной из воинских частей, откуда следила за объектом.

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Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора. По данным следствия, женщина согласилась сотрудничать с представителем ФСБ в марте 2025 года, а уже в апреле её задержали правоохранители во время выполнения задания.

Агентка обустроила "наблюдательный пункт" в съемной квартире

По материалам СБУ, наркозависимая местная жительница попала в поле зрения российской спецслужбы, когда искала в Telegram возможности быстрого заработка, чтобы приобрести наркотики. Вербовать её не составило труда.

Российские кураторы поручили ей собирать информацию вблизи военной базы Сил обороны, по которой оккупанты планировали нанести комбинированный удар.

Для этого агентка арендовала жилье напротив воинской части в Хмельницком. В окне квартиры она установила камеру мобильного телефона, направленную на "цель", фактически превратив помещение в постоянный пункт наблюдения.

С помощью камеры предательница отслеживала временные интервалы прибытия на базу военной техники, график её обслуживания, места заправки и дальнейшие направления движения. Также она пыталась установить время и места наибольшего скопления украинских военнослужащих, чтобы россияне могли наносить по ним удары в режиме реального времени.

В течение двух недель вражеская агентка систематически фотографировала и снимала военный объект на видео, после чего передавала собранные материалы представителю ФСБ. На её телефоне было установлено специальное программное обеспечение, которое позволяло фиксировать время и GPS-координаты каждой съёмки.

Агентку задержали "на горячем"

Сотрудники СБУ разоблачили агентку еще до того, как она успела использовать собранную информацию для корректировки запланированного удара. Ее задержали непосредственно в арендованной квартире во время фото- и видеофиксации военного объекта.

Как установило следствие, за выполнение заданий российской спецслужбы женщина получала деньги на криптокошелек. Во время обыска в съемной квартире правоохранители изъяли мобильный телефон с перепиской с представителем ФСБ, а также другие доказательства ее деятельности.

Какое наказание получила агентка

Суд признал задержанную виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, — по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Она получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Офисе генерального прокурора отметили, что с момента задержания осужденная находилась под стражей. Также правоохранители установили, что ранее она уже привлекалась к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

Как сообщал OBOZ.UA:

СБУ задержала агентку ФСБ, которая корректировала атаки на Черкасскую и Полтавскую области. Предательница собирала координаты энергетических и критически важных объектов, позиций ПВО, административных зданий и мест дислокации Сил обороны.

Также СБУ раскрыла агентурную сеть ФСБ, которая шпионила за Силами обороны в Краматорске. Четверо задержанных, по данным следствия, передавали врагу координаты Сил обороны и отслеживали последствия российских ударов по городу.

Контрразведка СБУ задержала во Львове агента РФ, который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры и местах базирования украинских военных. По данным спецслужбы, мужчина фотографировал потенциальные цели и передавал российскому куратору сведения о железнодорожной инфраструктуре, государственных и военных учреждениях.

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