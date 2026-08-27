СБУ раскрыла агентурную сеть ФСБ, которая шпионила за Силами обороны в Краматорске. Фото

Служба безопасности Украины раскрыла в Краматорске агентурную сеть ФСБ России, участники которой собирали разведданные об украинских военных. Четверо задержанных, по данным следствия, передавали врагу координаты Сил обороны и отслеживали последствия российских ударов по городу.

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Всем фигурантам было предъявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Какие объекты интересовали ФСБ

По данным контрразведки СБУ, задержанные действовали в Краматорске по заданиям российской спецслужбы. Они фиксировали расположение украинских военных и собирали информацию о деятельности Сил обороны в прифронтовом городе.

Среди приоритетных целей, которые интересовали ФСБ, были:

резервные командные пункты;

логистические склады;

фортификационные сооружения;

маршруты движения украинских военных в направлении передовой.

Кроме того, агенты отслеживали последствия российских обстрелов Краматорска. Полученные данные противник мог использовать для подготовки новых и корректировки повторных ударов по городу.

Как действовала агентурная сеть

Согласно материалам дела, троих фигурантов российская спецслужба завербовала через их давнего знакомого, проживающего в Санкт-Петербурге и, по данным следствия, работающего на сотрудника так называемого "управления ФСБ в ДНР" Александра Ногаша.

Одним из задержанных оказался водитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства Краматорска. Под видом рабочих поездок он объезжал город и собирал информацию о местах расположения украинских защитников.

Кроме того, по данным СБУ, мужчина подбирал потенциальных кандидатов, которых российские спецслужбы могли в дальнейшем попытаться завербовать.

В агентурную сеть также входили местный сантехник и его жена. Супруги передвигались по городу на собственном автомобиле и с помощью телефона фиксировали объекты, которые, по их мнению, могли использоваться Силами обороны.

Впоследствии они привлекли к сотрудничеству свою подругу – местную риелтора. По заданию ФСБ она собирала информацию о местах сосредоточения украинских военных и направлениях движения защитников Донецкой области.

Всем четверым было предъявлено подозрение

Сотрудники СБУ разоблачили всех участников сети и задокументировали их деятельность. Задержания провели по местам проживания фигурантов.

В ходе обысков правоохранители изъяли смартфоны и другие электронные устройства, на которых, по данным следствия, хранились доказательства работы на российскую спецслужбу.

Задержанным было предъявлено подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время все четверо фигурантов находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что контрразведка СБУ задержала во Львове агента РФ, который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры и местах дислокации украинских военных. По данным спецслужбы, мужчина фотографировал потенциальные цели и передавал российскому куратору сведения о железнодорожной инфраструктуре, государственных и военных учреждениях.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В случае доказательства вины злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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