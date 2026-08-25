СБУ задержала во Львове агента РФ, который вел разведку объектов критической инфраструктуры и мест дислокации военных. Фото

Контрразведка СБУ задержала во Львове безработного жителя Днепропетровской области, которого российские спецслужбы привлекли к разведывательной и диверсионной деятельности. Мужчина собирал информацию об объектах "Укрзализныци", государственных и военных учреждениях.

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Также предатель выполнял задания по распространению провокационных надписей. О задержании сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале.

Таким образом, фигурант одновременно поддерживал контакты с двумя кураторами из России и получал от них отдельные задания. Один из них поручил мужчине собирать разведывательные сведения, которые могли быть использованы для подготовки новых ударов по украинской инфраструктуре.

Для этого агент приехал во Львов, где фотографировал внешний вид потенциальных целей, определял их местонахождение и передавал собранную информацию российскому куратору. Среди объектов, которые его интересовали, были железнодорожная инфраструктура, административные здания государственных органов и военные учреждения во Львовской и Харьковской областях.

Кроме того, российские спецслужбы вовлекли мужчину в информационно-провокационную деятельность. Он приобрел баллончик с черной краской и должен был наносить на львовские здания граффити со ссылкой на специальный чат-бот.

Через этот чат-бот российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев, предлагая им деньги за выполнение незаконных поручений.

Сотрудники СБУ зафиксировали деятельность фигуранта и задержали его во время очередной попытки сфотографировать украинские объекты. В ходе обыска правоохранители изъяли мобильный телефон, на котором содержались доказательства сбора разведывательной информации и контактов с представителями РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время мужчина находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области двух агентов ФСБ РФ приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Предатели передавали врагу информацию о расположении Сил обороны, в частности о позициях украинских военных на Краматорском направлении.

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