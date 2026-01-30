Мошенники массово обманывали украинцев: через какую схему украли 800 тыс. грн

Украинские правоохранители разоблачили участника мошеннической схемы на более 800 тыс. грн, жертвами которой стал ряд его сограждан (в том числе и военнослужащих). Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщили в Киберполиции, 35-летнего злоумышленника из Днепропетровской области задержали и объявили подозрение в мошенничестве и отмывании денег. Устанавливаются остальные участники преступной схемы.

Что выяснили следователи

Приобщиться к схеме молодому человеку предложили в марте 2025 года под видом быстрого и легкого заработка.

под видом быстрого и легкого заработка. Он должен был тратить деньги с предоставленных банковских счетов потерпевших , покупая бытовую технику и электронику, которую сдавал в ломбард для получения наличных.

, покупая бытовую технику и электронику, которую сдавал в ломбард для получения наличных. Полученные таким образом средства он делил с другим участником схемы .

. Банковские данные доставались через фишинговую схему .

. Среди пострадавших установили данные 6 человек, в том числе и 4 военнослужащих – общая сумма нанесенного им ущерба превысила 800 тыс. грн.

Задержанному мошеннику сообщили 35-летнему мошеннику о подозрении по ч. 4 ст. 190(Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) и ч. 2 ст. 209(Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас ему грозит до 8 лет тюремного заключения, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

В основе разоблаченной схемы лежал фишинг. Это метод обмана, когда мошенники присылают поддельные электронные письма, сообщения в мессенджерах или SMS, имитирующие официальные сообщения банков или других финансовых учреждений. В таких сообщениях содержатся ссылки на фальшивые веб-сайты, которые внешне выглядят как настоящие. На этих сайтах у пользователей запрашивают банковские данные или предлагают "проверить счет", что на самом деле завершается кражей информации.

