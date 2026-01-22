Мошенники начали маскироваться под Нацбанк: украинцев предупредили об опасных письмах

Украинцев атакуют киберпреступники, которые маскируются под Национальный банк Украины (НБУ) и рассылают фейковые письма с опасными вложениями. Открытие таких файлов может привести к похищению персональных данных и доступа к банковским счетам.

Об этом сообщает Нацбанк. Речь идет не просто о спаме, а о целенаправленной мошеннической кампании, которая может привести к потере данных и доступа к банковским счетам.

В фейковых сообщениях мошенники выдают себя за работников Нацбанка, в частности якобы представителей Департамента финансового мониторинга. В письмах адресатам выдвигают требование срочно предоставить документы, пройти проверку или ознакомиться с вложенными файлами.

Для создания видимости официальности злоумышленники используют деловой стиль, служебные формулировки и подписывают письма именами вымышленных "специалистов НБУ". В то же время сами письма поступают с разных, неофициальных электронных адресов, которые не имеют никакого отношения к регулятору.

Основная опасность заключается во вложениях и ссылках, которые прилагаются к таким письмам. После открытия файла на устройство может быть установлено вредоносное программное обеспечение, способное:

похищать логины и пароли к онлайн-банкингу;

перехватывать доступ к корпоративной почте;

считывать конфиденциальные документы;

получать удаленный контроль над компьютером.

В случае заражения компьютера или смартфона риск возрастает не только для отдельного пользователя, но и для всей организации, если письмо открыл работник компании или учреждения. В Национальном банке отмечают, что все официальные электронные письма НБУ направляются исключительно с корпоративной почты, содержащей домен @bank.gov.ua.

Любой другой адрес – это признак мошенничества. Также стоит насторожиться, если:

в письме есть призывы к срочным действиям или угрозы штрафами;

требуют предоставить документы без официального запроса;

файл имеет подозрительное расширение или заархивирован без объяснений;

в тексте есть незначительные языковые ошибки или странные формулировки.

Специалисты советуют не открывать вложения и не переходить по ссылкам, даже если письмо выглядит убедительно. Такие сообщения следует сразу удалить или передать в службу кибербезопасности или ИТ-отдел. Если же файл уже был открыт, необходимо:

немедленно отключить устройство от интернета;

изменить пароли к важным сервисам;

проверить систему антивирусным ПО;

обратиться к специалистам по кибербезопасности.

