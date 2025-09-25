$14 тыс. за фиктивную инвалидность: в Запорожье разоблачили адвоката, которая организовывала незаконный выезд мужчин за границу. Фото

Правоохранители в Запорожье разоблачили, задержали и сообщили о подозрении адвокату, которая помогала мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и незаконно выехать за пределы Украины. Причем женщина к "делу" приобщила своего сожителя и еще одного мужчину. Они вместе консультировали "клиентов", собирали документы и средства, и занимались изготовлением поддельных справок.

Оформление фиктивной инвалидности у этой группы стоило 14 тыс. долларов, еще за 8 тыс. долларов уклонистов переправляли за границу. Об этом 25 августа сообщили в Нацполиции Украины и Офисе генпрокурора.

Как утверждают правоохранители, адвокат координировала изготовление поддельных справок, "используя свой профессиональный статус и связи среди работников медучреждений и государственных структур".

"За 14 тыс. долларов подозреваемые обеспечили военнообязанному оформление инвалидности. По фиктивному диагнозу он мог получить "белый билет", который предоставит ему возможность беспрепятственно пересекать государственную границу Украины", – рассказали в ОГПУ.

Также фигуранты за 8 тыс. долларов предлагали мужчинам переправку через госграницу вне пунктов пропуска или с нарушением установленного порядка пересечения госграницы.

Такая разница в суммах за "услуги" объясняется просто: вторая схема, в отличие от первой, позволяла уклонисту пересечь границу только один раз.

Так или иначе, организатору схем и ее сообщникам сообщено о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу, совершенную из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц или с использованием служебного положения – ч.3 ст.332 УК.

Санкция указанной статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы и конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области правоохранители задержали руководство медико-социальной экспертной комиссии, которое также зарабатывало на уклонистах. Фигурантами уголовного дела оказались руководитель и два члена МСЭК, которые организовали незаконную схему заработка.

А на Буковине сотрудники Госпогранслужбы совместно с полицейскими задержали бывшего военнослужащего ГПСУ. Мужчина организовывал незаконное пересечение границы для уклонистов и получил 6500 евро от одного из "клиентов". С ним действовал сообщник, который должен был доставить человека в пограничную зону.

