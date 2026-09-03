«Обе структуры действовали так, как точно не должно быть»: Зеленский намекнул на ответственность руководителей ГУР и СБУ за перестрелку в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны получит оценку по результатам служебного расследования в связи с перестрелкой между сотрудниками двух структур в Киеве. Он также сообщил о принятых кадровых решениях – заместители руководителей СБУ и ГУР будут уволены.

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Об этом глава государства заявил в вечернем обращении. Он отметил, что обсудил конфликт с генеральным прокурором Русланом Кравченко, а правоохранительные органы уже объявили два подозрения участникам происшествия — сотруднику СБУ и представителю ГУР.

В то же время правоохранители продолжают проверять все обстоятельства инцидента, в частности события, предшествовавшие конфликту. Зеленский подчеркнул, что для него важно установить правду и не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.

Заместители руководителей СБУ и ГУР будут уволены

Зеленский сообщил, что кадровые решения в отношении обеих структур уже приняты.

"И уже есть кадровые решения по обеим структурам — будут уволены заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию", — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что считает такое решение справедливым, поскольку ответственность должна лежать на обеих сторонах.

"Совершенно справедливо: обе структуры должны нести ответственность, обе структуры действовали так, как точно не должно быть", — подытожил Зеленский.

Что предшествовало стрельбе

2 сентября в Киеве произошла перестрелка во время следственных действий по делу о возможном теракте, который, по данным СБУ, готовила российская ФСБ против одного из лидеров российского оппозиционного движения. СБУ заявила, что во время обыска группа лиц напала на оперативно-следственную группу и пыталась заблокировать её выезд.

По данным службы, для пресечения вооруженного сопротивления было задействовано спецподразделение "Альфа", после чего нападавших задержали. В СБУ заявили, что задержанные оказались военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины.

В то же время адвокат Степана Каплунова, заместителя командира Российского добровольческого корпуса, заявил, что стрельбу начали сотрудники СБУ. По его словам, ранения получили трое военнослужащих ГУР – двое тяжелые и одно легкое.

Как писал OBOZ.UA, перестрелка между СБУ и ГУР произошла во время контрдиверсионной операции. В СБУ заявили, что конфликт возник во время следственных действий и перерос в перестрелку. В ведомстве подчеркнули, что ситуация была недопустимой, а расследованием занимается ГБР.

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