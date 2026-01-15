'Не все озвученные данные соответствуют действительности': правоохранители проводят служебное расследование по информации журналистов

Статистика попыток незаконно пересечь границу Украины с Беларусью значительно выросла в 2025 году, и Беларусское направление оказалось на пятом месте по количеству задержанных украинских военнообязанных. После публикации этих данных в СМИ правоохранительные органы начали служебное расследование.

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники, комментируя информацию, обнародованную "Слідством.Інфо" и "Беларусским расследовательским центром". Наши собеседники в правоохранительных органах заявили:

"Назначено служебное расследование по информации, освещенной в выпуске "Слідства.Інфо". Первые результаты: не все озвученные данные соответствуют действительности".

О чем именно сообщили журналисты?

Расследователи опубликовали статистику, ссылаясь на данные ГПСУ. Согласно ей, в течение прошлого 2025 года за незаконную попытку пересечения госграницы с Беларусью украинские пограничники задержали 1424 мужчин мобилизационного возраста.

Если сравнить это с 2024-м, то статистика выросла в четыре раза (в том году она была на уровне 326 человек). А если сравнить с 2023-м, то задержанных больше аж в 356 раз (в 2023 году зафиксировано всего четыре таких случая).

"Направление с Беларусью существенно ниже по показателям, чем, например, граница с Румынией или Молдовой. Но, опять же, прирост есть", – признал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Журналисты утверждают, что среди всех стран, с которыми граничит Украина, Беларусь – единственная, на границе с которой существенно увеличилось количество пойманных мужчин призывного возраста (+336% к показателю 2024 года).

Беларусское направление закрывает пятерку по количеству задержанных военнообязанных. Польское – ниже в списке, на шестом месте.

Лидерами в этом топе являются Румыния (10 066 задержанных уклонистов), Молдова (4 937), Словакия (2 265). На четвертом месте – Венгрия (1 841).

Как писал OBOZ.UA, недавно украинские правоохранители разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу в Ивано-Франковской, Сумской и Черновицкой областях. Подозрения объявлены 11 лицам, а общая сумма неправомерной выгоды превысила 5,8 миллиона гривен.

