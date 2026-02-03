Наживались на родственниках погибших и пропавших без вести: на Кировоградщине задержали аферистов. Фото

Четверо женщин (все жительницы Кировоградской области) выдавали себя за "работниц воинских частей" и выманивали деньги у родственников украинских воинов. Мошенницы обманули по меньшей мере 10 человек, которые суммарно отдали им 1 миллион гривен.

Теперь вместо "заработка" злоумышленниц ожидают судебные заседания и значительные тюремные сроки – Нацполиция разоблачила мошенническую схему. Пресс-служба на официальном сайте раскрыла подробности.

Чем занимались аферистки

Женщины подыскивали жертв в сети, пользуясь объявлениями о розыске без вести пропавших военнослужащих. Они звонили на указанные там номера родственников и предлагали якобы "помощь в получении компенсации за без вести пропавшего воина".

Чтобы это звучало убедительнее, преступницы представлялись работницами финансового отдела воинской части, иногда – сотрудницами Министерства обороны.

После этого родственников убеждали перечислить собственные средства на подконтрольные злоумышленницам счета. Таким образом злоумышленницы обманули 10 человек на общую сумму в 1 миллион гривен.

Полицейские провели обыски в помещениях фигуранток, изъяли мобильные телефоны, банковские карты, заметки, наличные.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 и 4 ст. 190 УКУ (мошенничество) двое подозреваемых помещены под стражу, третья, которая была сообщницей, под круглосуточный домашний арест. По состоянию на 2 февраля ожидалось рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении четвертой подозреваемой.

Мошенницам, которые пытались заработать на беде соотечественников, грозит до 8 лет за решеткой.

