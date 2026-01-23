Украинцев массово обманывают с "выплатами от ЕС": как работает схема
В Украине распространяют мошеннические сообщения о якобы денежной помощи "Теплая зима" от европейских партнеров. Злоумышленники обещают выплаты в размере 6 318 грн на каждого члена семьи, предлагая для оформления перейти по ссылке и оставить заявку.
Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации (ЦПД). В своих сообщениях аферисты предлагают жертвам "оставить заявку" и перейти по сомнительной ссылке.
Что важно знать: главное
- На самом деле никакой программы "Теплая зима" не существует.
- Европейские партнеры не объявляли о выплатах в указанном формате, то есть информация, которая распространяется в мессенджерах и соцсетях, является фейковой.
- Все реальные программы социальной помощи публикуются исключительно на официальных ресурсах государственных органов или международных структур.
Как работает схема
Основная цель мошенников – похищение персональных данных. После перехода по подозрительной ссылке пользователей просят ввести:
- личную информацию;
- данные банковских карточек;
- коды подтверждения.
Это позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским счетам. В результате жертвы могут остаться без денег.
Чтобы обезопаситься, специалисты советуют:
- не переходить по сомнительным ссылкам;
- не вводить персональные данные на неизвестных сайтах;
- проверять информацию только через официальные источники.
В Центре противодействия дезинформации призывают граждан быть особенно внимательными, ведь мошенники активно используют социальную чувствительность темы помощи в условиях войны.
Мошенничество с выплатами в Украине: другие примеры
Подобные мошеннические атаки не единичны. Правоохранители и эксперты неоднократно фиксировали случаи, когда злоумышленники используют фейковые программы помощи, чтобы похитить деньги или данные:
- Министерство социальной политики предупреждало о фейковых аккаунтах и сообщениях о выплате 1 000 грн от государства – мошенники выманивают данные для доступа к средствам.
- Украинцам массово рассылают фейковые сообщения о "компенсации за перебои со светом" от имени Ощадбанка и энергокомпаний.
- Мошенники также обещали, что якобы все граждане получат выплату 7400 грн от ООН.
Эксперты банковского сектора отмечают, что около 80% случаев онлайн-мошенничества направлены на манипуляцию пользователем, а не на технические взломы. Аферисты используют эмоционально-вкусные обещания выплат, чтобы убедить людей самостоятельно и "легально" передать свои данные.
Как сообщал OBOZ.UA, кроме того мошенники начали маскироваться под Нацбанк. Украинцев предупредили об опасных письмах.
