Украинцев массово обманывают с "выплатами от ЕС": как работает схема

В Украине распространяют мошеннические сообщения о якобы денежной помощи "Теплая зима" от европейских партнеров. Злоумышленники обещают выплаты в размере 6 318 грн на каждого члена семьи, предлагая для оформления перейти по ссылке и оставить заявку.

Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации (ЦПД). В своих сообщениях аферисты предлагают жертвам "оставить заявку" и перейти по сомнительной ссылке.

На самом деле никакой программы "Теплая зима" не существует .

. Европейские партнеры не объявляли о выплатах в указанном формате, то есть информация, которая распространяется в мессенджерах и соцсетях, является фейковой.

то есть информация, которая распространяется в мессенджерах и соцсетях, является фейковой. Все реальные программы социальной помощи публикуются исключительно на официальных ресурсах государственных органов или международных структур.

Как работает схема

Основная цель мошенников – похищение персональных данных. После перехода по подозрительной ссылке пользователей просят ввести:

личную информацию;

данные банковских карточек;

коды подтверждения.

Это позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским счетам. В результате жертвы могут остаться без денег.

Чтобы обезопаситься, специалисты советуют:

не переходить по сомнительным ссылкам;

не вводить персональные данные на неизвестных сайтах;

проверять информацию только через официальные источники.

В Центре противодействия дезинформации призывают граждан быть особенно внимательными, ведь мошенники активно используют социальную чувствительность темы помощи в условиях войны.

Мошенничество с выплатами в Украине: другие примеры

Подобные мошеннические атаки не единичны. Правоохранители и эксперты неоднократно фиксировали случаи, когда злоумышленники используют фейковые программы помощи, чтобы похитить деньги или данные:

Министерство социальной политики предупреждало о фейковых аккаунтах и сообщениях о выплате 1 000 грн от государства – мошенники выманивают данные для доступа к средствам.

– мошенники выманивают данные для доступа к средствам. Украинцам массово рассылают фейковые сообщения о "компенсации за перебои со светом" от имени Ощадбанка и энергокомпаний.

от имени Ощадбанка и энергокомпаний. Мошенники также обещали, что якобы все граждане получат выплату 7400 грн от ООН.

Эксперты банковского сектора отмечают, что около 80% случаев онлайн-мошенничества направлены на манипуляцию пользователем, а не на технические взломы. Аферисты используют эмоционально-вкусные обещания выплат, чтобы убедить людей самостоятельно и "легально" передать свои данные.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того мошенники начали маскироваться под Нацбанк. Украинцев предупредили об опасных письмах.

