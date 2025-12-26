Начальнику следственного изолятора в РФ, в котором погибла украинская журналистка Рощина, сообщили о подозрении

Начальнику следственного изолятора №3 в Пермском крае РФ сообщили о подозрении в жестоком обращении с незаконно удерживаемыми гражданами Украины. Среди жертв – украинская журналистка Виктория Рощина и городской голова Днепрорудненской общины Евгений Матвеев.

Видео дня

Следствие установило прямую связь между действиями руководства изолятора и смертью потерпевших. Об этом сообщило Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Досудебным расследованием установлено, что во время руководства подозреваемого в следственном изоляторе в городе Кизел действовала система жестокого обращения с незаконно удерживаемыми украинцами. Это касалось гражданских лиц, которых российские военные принудительно вывозили с временно оккупированных территорий Украины.

Подозреваемый, имея полномочия по организации режима содержания и контроля за персоналом, отдавал незаконные приказы и сознательно допускал физическое и психологическое насилие.

Следователи задокументировали пытки, систематические избиения, унижение достоинства, незаконные допросы, содержание в нечеловеческих условиях и умышленное неоказание медицинской помощи.

В результате таких действий в сентябре 2024 года погибли Виктория Рощина и Евгений Матвеев.

Отмечается, что следствием установлена прямая причинно-следственная связь между действиями руководства следственного изолятора и смертью потерпевших.

Действия подозреваемого квалифицированы как военные преступления. Ему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), а также жестокое обращение с гражданским населением, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы.

Страна-агрессор в феврале 2025 года вернула тело Виктории Рощиной – с признаками пыток и без некоторых внутренних органов. Причем вернула как тело неизвестного мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2025 года журналистку похоронили в Киеве.

В то же время городской голова временно оккупированного Днепрорудного Запорожской области Евгений Матвеев погиб в российском плену от многочисленных травм, побоев и переломов. Также у чиновника обнаружили повреждения легких.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!