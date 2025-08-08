В Киеве началось прощание с журналисткой Рощиной, которая погибла в российском плену. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 8 августа, прощаются с украинской журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла в российском плену. Она исчезла на оккупированной территории в августе 2023 года, когда пыталась снять репортаж о военных преступлениях РФ.

Панихида началась в Михайловском соборе в 12:00, передает корреспондент OBOZ.UA. После нее будет проведена церемония прощания на Майдане Независимости. Похоронят журналистку на Байковом кладбище.

Что известно о гибели Виктории Рощиной

Виктория Рощина пропала на оккупированной территории Запорожской области 3 августа 2023 года. Как выяснилось, ее задержали российские оккупанты, после чего ее этапировали в Таганрогское СИЗО № 2.

Там Виктория подверглась системным пыткам, унижениям и угрозам.

В октябре 2024 года стало известно о ее смерти, тогда Украина уже имела договоренности о возвращении Рощиной домой в ближайшее время.

Тело журналистки не возвращали Украине в течение нескольких месяцев. Это произошло лишь в конце февраля 2025 года – тело было без некоторых внутренних органов.

Вероятно, их изъяли, чтобы скрыть причины ее смерти.

В апреле было обнародовано расследование относительно смерти Виктории. Согласно ему, тело погибшей имело многочисленные следы пыток и следы вскрытия. Синяк на шее мог свидетельствовать о редком переломе подъязычной кости, который обычно связан с удушением.

В июле новая судмедэкспертиза обнаружила на теле Виктории Рощиной травму шеи, переломы костей и многочисленные синяки на голове, правом плече и ногах.

Виктория "рвалась" в оккупацию

Уроженка города Запорожье Виктория Рощина была журналисткой-фрилансером, лауреатом премии Courage in Journalism Award 2022. Она сотрудничала с рядом украинских изданий, а на оккупированные территории пыталась попасть, чтобы снять репортаж о военных преступлениях России.

В марте 2022 года стало известно о ее первом задержании российской ФСБ в Бердянске. Ее удерживали около недели, после чего освободили, заставив на камеру сказать, что она не имеет претензий к РФ.

"После первого плена я просил ее остановиться... но она была твердая, неустанная – не могла прекратить освещать для своих читателей новости с оккупированных территорий", – рассказал отец Виктории.

Главный редактор Hromadske Кристина Коцира описывает Роищную как тотального трудоголика, для которой журналистика была смыслом жизни:

"У нее на первом месте была журналистика... и на всех остальных местах тоже была журналистика. ...Ей хотелось быть там, где остаются украинские граждане и нет украинских медиа. Она решила, что будет тем голосом тех украинских граждан, которые остались на оккупированных территориях".

Офис генерального прокурора Украины сообщил о заочном подозрении начальнику следственного изолятора №2 в Таганроге по делу о пытках Рощиной.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа президент Владимир Зеленский посмертно наградил Викторию Рощину орденом Свободы. Глава государства отметил, что журналистка была "одной из тех, кто говорил правду о войне".

