На Тернопольщине разоблачили руководителя колледжа, который зарабатывал на уклонистах: как действовала схема. Фото

Руководитель одного из тернопольских колледжей зачислял военнообязанных на дневную форму обучения за деньги, что позволяло им получить отсрочку от мобилизации. "Работал" через посредника. Правоохранители задержали обоих: и чиновника, и посредника.

Видео дня

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Тернопольской области. Отмечается, что руководителя колледжа вместе с посредником задержали с поличным.

"На основании собранных доказательств руководителю колледжа и его сообщнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", – говорится в сообщении.

Как действовала схема

По материалам дела, чиновник колледжа вместе с сообщниками наладил схему получения денег за зачисление на дневную форму обучения.

Для этого фигуранты искусственно создавали абитуриентам препятствия при поступлении, безосновательно отказывая им в приеме документов. После этого предлагали "помощь" в зачислении, которую оценивали в сумму от 1000 до 2000 долларов США.

Сотрудники СБУ задержали и.о. директора колледжа и одного из посредников, когда они делили между собой свежеполученную взятку.

В ходе обысков у задержанных изъяли наличные в разной валюте, в том числе и часть средств, которые им передали поступающие во время контроля правоохранителей за совершением преступления.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления дополнительных обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех участников преступной схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Тернопольщине правоохранители разоблачили пять схем незаконного обогащения, связанных с мобилизацией. Среди разоблаченных фактов – безосновательное бронирование военнообязанных, получение денег за фиктивное обучение, поддельные медицинские справки, снятие с воинского учета и организация незаконной переправки мужчин через границу. В общем девяти лицам сообщили о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!