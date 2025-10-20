На Тернопольщине разоблачили коррупционные схемы, связанные с мобилизацией: задержаны девять человек. Фото

На Тернопольщине правоохранители разоблачили пять схем незаконного обогащения, связанных с мобилизацией. Среди разоблаченных фактов — безосновательное бронирование военнообязанных, получение денег за фиктивное обучение, поддельные медицинские справки, снятие с воинского учета и организация незаконной переправки мужчин через границу.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Отмечается, что в целом девяти лицам сообщили о подозрении.

Так, жителю Тернополя за 11 тысяч евро организовали незаконную переправку через границу двое жителей Черновицкой области.

А двое тернополян пообещали своим знакомым за денежное вознаграждение повлиять на уполномоченных военных чиновников, чтобы они не переводили мобилизованных из тыловых частей в зону боевых действий. За это дельцы требовали 12 тысяч и 2,5 тысячи долларов США.

Другой житель области получил 1,5 тысячи долларов за обещание повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования, чтобы военнообязанного сняли с розыска.

Исполняющий обязанности директора одного из профессиональных колледжей, по предварительному сговору с 2 лицами, получил 700 долларов за поступление военнообязанного на обучение.

Также разоблачены два заведующих отделений районной больницы в Бережанах, которые получили 25 тысяч гривен за выдачу фиктивных медицинских справок. Уже во время обысков дома у одного из врачей обнаружили медицинскую документацию на 37 пациентов. Правоохранители изъяли у него 19 827 долларов США, 7365 евро, 900 злотых, 60 фунтов стерлингов, 58 500 гривен.

Как сообщил начальник Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко, эти бережанские врачи наживались на защитниках. Они требовали денежное вознаграждение за "нужный" диагноз, который позволил бы военному перевестись с передовой в тыл.

"Обоим фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога", – сообщил Сергей Зюбаненко.

В общем, во время 20 проведенных в области обысков обнаружено и изъято 173 тысячи гривен, 35 000 долларов США, 15 800 евро, 900 злотых и 60 фунтов стерлингов".

Открыты уголовные производства по статьям ч. 3 ст. 368 (неправомерная выгода в крупном размере), ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для за влияние на принятие решения уполномоченным лицом) и ч.3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ.

