На Днепропетровщине разоблачили аферу по незаконному удалению информации об уклонистах: двум правоохранителям сообщили о подозрении. Фото

На Днепропетровщине двое правоохранителей удаляли из баз данных информацию о мужчинах, которые уклонялись от мобилизации. За деньги они "чистили" записи, чтобы уклонисты избежали ответственности.

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Об этом сообщило Государственного бюро расследований. Они совместно с полицией разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с незаконным удалением таких данных.

В рамках расследования сообщено о подозрении двум бывшим работникам правоохранительных органов области, которые, злоупотребляя своим служебным положением, несанкционированно вмешивались в работу информационной системы и удаляли данные о военнообязанных, которые находились в розыске и подлежали административному задержанию.

По оперативным данным, услуги по "чистке" информации об уклонистах стоили от 1 до 2 тысяч долларов США.

Одна из подозреваемых - бывшая инспектор одного из правоохранительных органов — удалила из базы более 500учетных карточек жителей Днепропетровщины, что позволило части из них избежать призыва, а некоторые — даже выехал за пределы Украины.

Второй фигурант — ее коллега по службе — удалил еще более 350 карточек, действуя по похожей схеме. Вместе с ней он имел доступ к закрытой базе, где хранилась информация о лицах, уклоняющихся от воинского долга.

Всего из базы данных исчезли сведения о более 850 человек, что представляет серьезную угрозу для обороноспособности страны в условиях войны.

Бывшим правоохранителям инкриминируют:

ч. 1 ст. 114-1 УК Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований,

ч. 3 ст. 362 УК Украины — несанкционированные действия с информацией в электронных системах, совершенные лицом с использованием служебного положения.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сейчас бывшему инспектору суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога. Такую же меру пресечения в ближайшее время планируют избрать и ее коллеге.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, которые воспользовались преступной схемой и незаконно уклонились от мобилизации.

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы согласно санкциям инкриминируемых статей.

Как сообщал OBOZ.UA, на Ивано-Франковщине разоблачили одного из начальников территориального центра комплектования, который завышал данные по мобилизации.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего из Киева и жителя Харькова по подозрению в организации незаконного выезда четырех мужчин за границу. За "комфортный тур" с использованием служебного авто и связей злоумышленники требовали 50 тысяч долларов.

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