На Прикарпатье разоблачили чиновника ТЦК, который завышал показатели мобилизации. Фото и видео

В Ивано-Франковской области был разоблачен один из начальников территориального центра комплектования. В частности, он фальсифицировал данные о мобилизованных.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследования. Отмечается, что чиновник вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета с целью фиктивного повышения показателей мобилизации.

В ГБР рассказали, что чиновник с помощью своего криптографического ключа несанкционированно менял сведения в карточках военнообязанных. Он оформлял их якобы привлечение в армию, снимал с учета и выдавал направление в три разные воинские части. При этом точно знал, что указанные лица фактически не были мобилизованы.

Правоохранители уже установили 17 человек, которых фигурант незаконно "мобилизовал". Все они находились по месту жительства, а воинские части, в которые их якобы направили, подтвердили отсутствие таких мобилизованных в своих рядах.

Следствие считает, что действия чиновника были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.

Ему инкриминируют "Несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно" (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Проверяется наличие подобных случаев в других ТЦК.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего из Киева и жителя Харькова по подозрению в организации незаконного выезда четырех мужчин за границу. За "комфортный тур" с использованием служебного авто и связей злоумышленники требовали 50 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинскому военнослужащему, который присвоил оборудование на более 4,5 млн гривен, предназначенное для штурмовой роты, избрано наказание в виде 10 лет тюрьмы. Он украл приборы ночного видения и бинокуляры и планировал их продать.

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