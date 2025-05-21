Тур с "комфортом" за $50 тыс.: ГБР задержало военного и его сообщника за организацию незаконной переправки ухилянтов. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего из Киева и жителя Харькова по подозрению в организации незаконного выезда четырех мужчин за границу. За "комфортный тур" с использованием служебного авто и связей злоумышленники требовали 50 тысяч долларов.

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Фигурантов дела задержали во время передачи денег, им грозит до 9 лет заключения. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Как установило следствие, харьковчанин занимался поиском желающих покинуть территорию Украины в обход закона. Он убеждал, что может организовать беспрепятственный выезд через пограничный пункт благодаря налаженным контактам и наличию спецтранспорта.

Сообщником в этой схеме был военный, который должен был перевезти ухилянтов к границе на авто со спецсигналами, пользуясь своим служебным статусом для избежания проверок. По договоренности, из 50 тысяч долларов харьковчанин оставлял себе 10 тысяч долларов, а остальные деньги передавал соучастникам, включая военного.

Задержание произошло в момент передачи полной суммы денег. Также был изъят автомобиль, который планировали использовать для незаконной перевозки.

Задержанным уже сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу в составе организованной группы. Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллиона гривен каждому.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны. В случае доказательства вины, злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинскому военнослужащему, который присвоил оборудование на более 4,5 млн гривен, предназначенное для штурмовой роты, избрано наказание в виде 10 лет тюрьмы. Он украл приборы ночного видения и бинокуляры и планировал их продать.

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