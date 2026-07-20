Легализация средств, полученных преступным путем: Назарию Гусакову предъявили ещё одно подозрение

Жителю Львова Назарию Гусакову, организовавшему публичный сбор средств на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщили о новом подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, через различные финансовые операции прошло более 162,5 млн грн.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным правоохранительных органов, досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества в особо крупных размерах завершено.

По версии следствия, средства, которые граждане переводили на лечение, проходили через сложную систему финансовых операций. В частности, их переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределяли по более чем 1 170 банковским картам других лиц, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между многочисленными криптовалютными кошельками.

Следствие считает, что такие действия были направлены на затруднение установления происхождения средств и сокрытие их дальнейшего движения.

В ходе расследования также были выявлены новые потерпевшие. Если на момент сообщения о первом подозрении их было 34, то в настоящее время их число возросло до 96. При этом сумма установленного ущерба увеличилась с 1,3 млн грн до более 2 млн грн.

По информации следствия, подозреваемый сотрудничает с правоохранительными органами, дает необходимые объяснения и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Что предшествовало

Расследование возможного мошенничества Гусакова продолжается с лета прошлого года. Правоохранители провели обыски во Львове и Киеве у лиц, которые, по версии следствия, могут быть причастны к организованному Гусаковым сбору средств и последующему переводу их в криптовалюту. Также следователи устанавливали круг потерпевших, которые могли пострадать от его действий.

Расследование началось, когда у людей, перечислявших ему средства, возникли вопросы относительно использования собранных денег. В частности, из-за отказа Гусакова предоставить подтверждение закупки лекарств. Правоохранители начали расследование по факту сбора средств на дорогостоящие препараты, которые, по информации издания, подозреваемый получал от государства бесплатно.

В марте Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для львовянина. Суд назначил ему ночной домашний арест с 22:00 до 06:00.

Именно на такой мере пресечения настаивала сторона защиты. Адвокат пояснила, что Гусакову дважды в сутки требуется вентиляция легких, регулярные прогулки на свежем воздухе, а его состояние здоровья существенно ухудшилось. По её словам, подозреваемый не может самостоятельно передвигаться и лично посещать судебные заседания, поэтому участвует в них только посредством видеосвязи. В то же время, как утверждает защита, он сотрудничает со следствием и даёт необходимые показания.

До этого Назарий Гусаков вернулся в Украину из Италии, где ему вручили уведомление об изменении подозрения. В ходе обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли мобильный телефон и флеш-накопители.

Как сообщал OBOZ.UA, Соломенский районный суд Киева избрал меры пресечения в отношении двух топ-менеджеров предприятия, входящего в структуру "Укроборонпрома", которых подозревают в служебной халатности по делу о детонации боеприпасов в Вишневом Киевской области. Решение было принято после рассмотрения материалов о взрывах, произошедших после российского удара 6 июля.

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