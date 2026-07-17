Взрыв в Вишневом: суд определил меры пресечения в отношении топ-менеджеров «Укроборонпрома»

Соломенский районный суд Киева избрал меры пресечения в отношении двух топ-менеджеров предприятия, входящего в структуру "Укроборонпрома", которых подозревают в служебной халатности по делу о детонации боеприпасов в Вишневом Киевской области. Решение было принято после рассмотрения материалов о взрывах, произошедших после российского удара 6 июля.

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О ходе судебного заседания сообщила корреспондентка "Суспильного" из зала суда. По её информации, обоим подозреваемым назначена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком на 60 суток – до 14 сентября. После заседания ни прокуроры, ни адвокаты не дали комментариев журналистам.

Обстоятельства дела

Суд также удовлетворил ходатайства сторон и провел заседание в закрытом режиме. Как пояснялось, такое решение было принято из-за угрозы утечки информации и возможного подрыва обороноспособности государства.

По версии следствия, генеральный директор предприятия и его заместитель по производству организовали хранение боеприпасов в непригодных ангарах, которые не имели необходимых разрешительных документов и были расположены рядом с жилой застройкой. После российской атаки 6 июля на объекте возник пожар, который привел к детонации боеприпасов.

Масштабы последствий

В материалах дела указано, что складские помещения не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без соответствующих разрешений. Следствие считает, что это стало следствием ненадлежащей организации производственно-хозяйственной деятельности, а также невыполнения требований пожарной безопасности и нормативных актов по хранению взрывчатых веществ.

В результате детонации погибли девять человек, ещё 18 получили травмы.

Ранее после российского удара в ночь на 6 июля в Вишневом произошли масштабные взрывы. По данным Киевской областной военной администрации, спасатели работали на 35 объектах, ликвидируя последствия чрезвычайной ситуации.

В Министерстве развития общин и территорий сообщили, что в результате атаки были повреждены 280 жилых домов, среди которых 253 частных и 27 многоквартирных. Правительство также приняло решение направить более 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий в Вишневом.

Отдельно пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Андрей Лиховой в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил, что объект, где произошли взрывы, не входит в сферу управления и не подчиняется Генеральному штабу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вишневом Киевской области во время российской воздушной атаки 6 июля после взрывов произошла повторная детонация. Однако объект, где люди услышали повторные взрывы, не имеет отношения к Вооруженным силам Украины, заявил пресс-секретарь Генштаба Дмитрий Лиховой. Он также напомнил о запрете главнокомандующего на размещение военных объектов рядом с гражданской застройкой.

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